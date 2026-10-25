הרב הראשי לישראל ספד בכאב לרב גלאי: ״עד ימיו האחרונים״

הרב קלמן בר ( ללא )

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, ספד היום (ראשון) לרב מרדכי גלאי זצ״ל שנפטר ביום שישי האחרון.

״קיבלתי בעצב רב את הידיעה המרה על פטירתו של ידידי הגאון רבי מרדכי גלאי זצ"ל, מבכירי עולם השחיטה בישראל״, מסר הרב קלמן. עוד הוא ספד: ״הרב גלאי זצ"ל היה מלומד בייסורים במשך שנים רבות, ועם זאת מסר נפשו עבור כשרות השחיטה שתהיה על הצד היותר טוב בהידור רב. רבים מגדולי הדורות שעברו וגם אלו החיים עמנו כיום התעקשו תדיר שיעלה על שולחנם אך ורק משחיטתו ומבדיקה שלו. כשהם משבחים ומהללים את ידענותו המופלגת בכל הלכות שחיטה ובדיקה, ואת מומחיותו שנרכשה בשנים רבות של התמקצעות מתוך יראת שמים.

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במשך תקופות ארוכות היה ממונה על מבחנים לשוחטי חו"ל היוצאים לעבוד בעולם. לא היה ירא מפני איש, והקפיד על קוצו של יו"ד בבואו להכשיר את הדור הבא של השוחטים והבודקים״.

לסיום כתב הרב קלמן בר: ״גם לאחר שחלה המשיך לעסוק במלאכת הבדיקה והבחינות, ועד ימיו האחרונים ממש עסק בהכשרת הדור הבא. רק בשבוע שעבר קם בגבורה עילאית ממיטת חוליו ונסע עד לחיפה בייסורים קשים, כדי לעמוד מקרוב אחרי הליך הבחינה. המאורע היה לפלא בעיני הרופאים שהגדירו זאת מעל הטבע ממש.

הסתלקותו של הרב גלאי זצ"ל היא אבדה גדולה לרבונת הראשית, לעולם השחיטה, ולדורות של שוחטים ובודקים שגדלו על ברכיו. יהי זכרו ברוך״.