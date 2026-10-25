שלמה פילבר מעריך: זה מספר המנדטים שהימין יקבל בבחירות

בעוד שלושה ימים, מילוני ישראלים יצאו להצביע באחת ממערכות הבחירות הכי סוערות שידעה מדינת ישראל. הסוקר והאסטרטג שלמה פילבר, השתתף בשיחה עם עודד הרוש בערוץ 14, התייחס לכך שסקריו שונים לחלוטין מיתר הסקרים בערוצים השונים וטען שוב כי הוא בטוח בהם לחלוטין.

״אין אף סוקר במדינת ישראל היום, או ערוץ תקשורת שמציג נתונים כמו שלי״, אמר פילבר והוסיף: ״אני חוזה ומציג כבר מעל לשנתיים, שגוש הימין חזק ויציב, מקבל מעל ל-60 מנדטים ומקים את הממשלה הבאה״.

עוד הוא הדגיש: ״אני מאמין בצורה מוחלטת שאני צודק לחלוטין. אני מכיר את הימין, יודע איך הוא עובד. שאר הסוקרים מגיעים מעולם המספרים, אני עובד לפי אנשים״.