שלמה פילבר מעריך: זה מספר המנדטים שהימין יקבל בבחירות

בעוד שלושה ימים, מילוני ישראלים יצאו להצביע באחת ממערכות הבחירות הכי סוערות שידעה מדינת ישראל. הסוקר והאסטרטג שלמה פילבר, השתתף בשיחה עם עודד הרוש בערוץ 14, התייחס לכך שסקריו שונים לחלוטין מיתר הסקרים בערוצים השונים וטען שוב כי הוא בטוח בהם לחלוטין.
״אין אף סוקר במדינת ישראל היום, או ערוץ תקשורת שמציג נתונים כמו שלי״, אמר פילבר והוסיף: ״אני חוזה ומציג כבר מעל לשנתיים, שגוש הימין חזק ויציב, מקבל מעל ל-60 מנדטים ומקים את הממשלה הבאה״.
עוד הוא הדגיש: ״אני מאמין בצורה מוחלטת שאני צודק לחלוטין. אני מכיר את הימין, יודע איך הוא עובד. שאר הסוקרים מגיעים מעולם המספרים, אני עובד לפי אנשים״.
לטענת פילבר, חלק מהנתונים שעשויים להשפיע על התוצאות, הם כל אותם מתלבטים והקמפיינים של הרגע האחרון.
פילבר נקב באמירה חריפה ואמר כי במדגמים, שאר הערוצים מנסים לתאם ביניהם ולהציג תוצאה אחידה.
״מטרת העל של הסקרים זה לנסות להשפיע על דעת הקהל, וזה האירוע״, קבע פילבר.
"פילבר מציג נתונים", אבל המציאות בשטח אחרת! הציבור שנושא בנטל דורש מעשים ולא תחזיות