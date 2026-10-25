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חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל במתקפה חריפה נגד מגיש ערוץ 13: ״מתבהם וקוטע אותו״

עימות התפתח באולפן חדשות 13 לאחר שמיכאל שמש דיווח על תוכנית האופוזיציה לחודש הראשון שלאחר הבחירות. אייל ברקוביץ' טען כי הדיווח מסייע לגוש נתניהו, ומוריה אסרף השיבה: "כאן זה פורמט העובדות". עמית סגל הגיב בעקיצה ותקף את ברקוביץ׳

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עמית סגל (הדס פארוש / פלאש90)

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, פירט אמש (מוצ״ש) בחדשות 13, מהי תוכנית הפעולה של גוש האופוזיציה בחודש הראשון שאחרי הבחירות, אם הם יצליחו לקבל 61 מנדטים.

על פי הדיווח, בגוש האופוזיציה מתכננים לפעול למינוי בעלי תפקידים בשמונה עמדות מרכזיות, בהן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר הוועדה המסדרת ויו"ר ועדת הפנים.

המגיש אייל ברקוביץ', שהביע קודם לכן תמיכה ביו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט, לא אהב את הדיווח וטען כי הוא עלול לסייע דווקא לגוש נתניהו.

"מה שאתה עושה עכשיו זה לא פייר, אתה מפחיד עכשיו את גוש נתניהו", אמר ברקוביץ' לשמש בשידור.

ברקוביץ' המשיך: "אתה כאילו אומר להם, תיזהרו, זה מה שהם הולכים לעשות, ואתה אומר לגוש נתניהו, לכו תבחרו שהם לא יעשו את זה".

שמש זכה לגיבוי מצד עמיתיו באולפן. הכתבת מוריה אסרף פנתה לברקוביץ' ואמרה: "כאן זה פורמט העובדות, גם אם זה לא משרת גוש מסוים". ברקוביץ' השיב: "אין בעיה, אז אל תביאו אותי לפורמט".

הפרשן הפוליטי עמית סגל, תקף את ברקוביץ׳ בחריפות והגיב: "יושב כתב חרוץ ומביא מידע. לידו במהדורה, שחקן כדורגל בדימוס מתבהם וקוטע אותו כי המידע עלול חלילה לסייע לגוש שהוא מתנגד אליו".

"כאשר מעירים לו שזה עובדות הוא מסביר שהוא לא בקטע של עובדות ולזה ייקרא 'מהדורת חדשות'", עקץ.

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יהלי המרוסקת
לפני שעתיים

כמו ב1973 העם הראה גבורה, אבל היום שלוש שנים שהמנהיגות פשוט מפקירה את העתיד שלנו!
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