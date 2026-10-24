בתום הערכת מצב: דובר צה"ל בעדכון לציבור

( דובר צה"ל )

מערכת הביטחון מנסה להיערך לימי ההכרעה: בהתאם להערכת המצב הביטחונית, דובר צה"ל הודיע כי החל ממחר (ראשון) ועד ליום שני לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. החריג להנחיה זו יהיה כניסה לאזורי תעשייה ולאזורים בודדים נוספים שאושרו באופן פרטני. בנוסף לכך, ובהמלצת מערכת הביטחון, אישר הדרג המדיני את איסור כניסתם ויציאתם של פועלים פלסטינים לכלל מרחב יהודה, שומרון והבקעה – כולל שטחיהם של אזורי התעשייה.

עוד באותו נושא דובר צה"ל: עדכון חשוב לימים הקרובים חדשות סרוגים

הגבלה זו, לצד סגירתם המלאה של כלל המעברים היבשתיים, תהיה בתוקף לאורך כל יום הבחירות, שיתקיים ביום שלישי, ה-27 באוקטובר 2026.