מהפך בבריטניה: הרבה הרפורמית הוחלפה ברב חרדי

מהפך בהנהגה הציונית בבריטניה: הרב יונתן גוטנטג נבחר ליו"ר הפדרציה הציונית, במקומה של הרבנית לאה מולשטיין, המזוהה עם הזרם הרפורמי והפרוגרסיבי. המינוי מגיע לאחר חילופי כוחות בדירקטוריון הארגון, שהעבירו את מרכז הכובד מהנהגה המזוהה עם התנועה הרפורמית לנציגים אורתודוקסים וחרדיים.

הדירקטוריון החדש כולל ארבעה נציגים של תנועת "ארץ הקודש", ארבעה נציגים של ש"ס העולמי בבריטניה וארבעה נציגים של הליכוד בבריטניה. לצד אלה מכהנים נציגים של מפלגת חרות, מרצ ותנועת ארצנו הפרוגרסיבית. הדירקטוריון החדש הוא שבחר ברב גוטנטג לתפקיד היו"ר.

בתוך זמן קצר, השתנה מאזן הכוחות באחד הארגונים הציוניים הוותיקים בבריטניה.

איך השתנה מאזן הכוחות?

בשנת תשפ”א (2021), בעקבות פנייתו של הרב פסח לרנר מארצות הברית, מייסד ויו”ר תנועת 'ארץ הקודש', אל הרב יונתן גוטנטג ממנצ’סטר, בבקשה להקים שלוחה של התנועה בבריטניה, פנה הרב גוטנטג לקבלת הדרכתו של הגאון רבי אברהם גורביץ שליט”א, ראש ישיבת גייטסהד.

בהוראת ראש הישיבה נסע הרב גוטנטג בחודש מאי 2021 לישראל, כדי לברר את עמדת גדולי ישראל ביחס למהלך. בפגישה שהתקיימה בביתו של הרב חיים קניבסקי זצ”ל בבני ברק, הוצגה בפני מרן השאלה בדבר השתתפות הציבור החרדי בהסתדרות הציונית העולמית, כשהרב קנייבסקי ענה בברכת הצלחה.

באסיפה הכללית שנערכה ביום ראשון בשבוע שעבר, אושרו כל 15 המועמדים לדירקטוריון.

ההרכב החדש כולל שמונה נציגים משותפים ל'ארץ הקודש' ולש”ס, ארבעה נציגים נוספים מטעם הליכוד ונציג אחד מכל אחת מהתנועות חרות, מרצ וארצנו המזוהים עם הזרם הרפורמי-פרוגרסיבי.

מי הוא הרב גוטנטג?

הרב יונתן גוטנטג כיהן בעבר כרב קהילת וייטפילד במנצ'סטר, והיה שותף להקמת הסניף הבריטי של תנועת "ארץ הקודש", הפועלת לגייס תמיכה חרדית בציונות.

לרב יש גם קשר משפחתי להיסטוריה של הציונות: הוא נינו של ד"ר נתן בירנבאום, שטבע את המונח "ציונות" בשנת 1890. בהמשך התרחק בירנבאום מהתנועה הציונית והפך לדמות משפיעה בעולם האורתודוקסי.

עם בחירתו אמר גוטנטג כי הוא מכבד את האמון שנתנו בו חברי הדירקטוריון, והדגיש את רצונו לאפשר לכל הארגונים החברים בפדרציה ולכל חברי ההנהלה לתרום לפעילותה.