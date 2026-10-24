נתניהו: "השמאל מחבק את וינטר כדי שנפסיד"

נתניהו מתכנן מתקפה גדולה ביו"ש ( מתוך שידורי i24News )

בראיון שהעניק ראש הממשלה בנימין נתניהו לעיתונאית נוה דרומי בערוץ i24NEWS, התייחס נתניהו בהרחבה לשורת סוגיות בוערות הנוגעות לביטחון ישראל, עתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון, והקרב הפוליטי הדרמטי בתוך מחנה הימין. במוקד דבריו עמדה ביקורת חסרת תקדים כלפי תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, לצד התחייבות לפעולה צבאית רחבת היקף ביהודה ושומרון.

"הצענו לו תפקידי שר בכירים – והוא סירב" בהתייחסו לריצה העצמאית של עופר וינטר ולחשש מבזבוז קולות בימין, חשף נתניהו מגעים שהתקיימו מאחורי הקלעים: לדבריו, הוא עצמו הציע לווינטר להשתלב בליכוד במקום בכיר ולהתמנות לשר בכיר בממשלתו, אך וינטר סירב בטענה שאינו מעוניין בקשר לאיש מההנהגה של השבעה באוקטובר. מעבר לכך, הזכיר ראש הממשלה כי גם יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', פנה לווינטר והציע לו להצטרף לרשימתו ולכהן כשר, במטרה למנוע פיצול קולות – אך נתקל בסירוב. נתניהו הזהיר כי לפי הנתונים שבידיו, וינטר אינו עובר את אחוז החסימה ומשליך קולות לפח. הוא אף תקף את היחס שלו זוכה וינטר באולפנים: "כשהשמאל אומר לכם להצביע לאופר וינטר, הוא רוצה שנפסיד... או שהוא ישרוף קולות של הימין או שיש כאן הסדר שאנחנו לא יודעים אותו". נתניהו השווה את המצב לריצתו של נפתלי בנט בעבר, והזהיר כי הצבעה לווינטר עלולה להפיל את שלטון הימין.

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"טיפול שורש ביו"ש שלא נעשה מאז ששת הימים"

בעקבות הפיגוע הקשה באותו בוקר שבו נהרגו שני לוחמים, הבהיר נתניהו כי מערכת הביטחון עוברת לפעולה חדשה ועמוקה בתוך הערים הפלסטיניות, ובפרט בחברון. נתניהו ציין כי לאחר שבמחנות הפליטים הצליחו להוריד את היקף הפיגועים בכ-80%, הנחייתו כעת היא להיכנס לשכונות בחברון שמהן יצאו המחבלים, לפנות תושבים, לעבור מבית לבית, להחרים את כל אמצעי הלחימה ולהרוס תשתיות טרור.

בנוסף, חשף כי צה"ל והשב"כ הציגו לו ולשר הביטחון תוכנית כוללת, נועזת ורחבת היקף "שמאז מלחמת ששת הימים לא נעשתה כמוה", במטרה לבצע טיפול שורש ולחסל את כל שאריות הטרור ברחבי יהודה ושומרון.

"מחכה הפתעה גדולה לרשות הפלסטינית"

בתשובה לשאלת המראיינת בנוגע לדרישותיהם של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לפרק את הרשות הפלסטינית, הדגיש ראש הממשלה כי הוא זה שבלם לאורך השנים את הקמתה של מדינה פלסטינית מול לחצים כבדים מצד שלושה נשיאים אמריקנים – קלינטון, אובמה וביידן.

לדבריו, ישראל עברה לתפיסה של יוזמה, התקפיות, תחבולה והפתעה, ובכוונתו לפעול לנטרול האיום של הרשות הפלסטינית באמצעים שאינו מפרט כעת. "מחכה פה הפתעה מאוד מאוד גדולה גם לרשות הפלסטינית", הצהיר.

בהקשר זה הדגיש נתניהו כי מעמדה המדיני של ישראל והעוצמה שהפגינה פותחים פתח להרחבת הסכמי אברהם ולצירוף מדינות נוספות מעבר לאחת או שתיים – כולל התייחסות למגעים מול סעודיה – והבהיר כי מדינות אלה לא יתנו את ההסכמים בהקמת מדינה פלסטינית, שכן הן מבינות את חשיבות הברית מול האיום האיראני המשותף.

קריאת ז'בוטינסקי למצביעי הימין

לקראת סיום דבריו, התייחס נתניהו למפה הפוליטית וטען כי המצב עומד על תיקו מוחלט שמסכן את המשך שלטון הימין. הוא ציטט את קריאתו ההיסטורית של זאב ז'בוטינסקי ליהודי פולין ב-1938 להקשיב ולהציל את עצמם, והזהיר כי פיצול בתוך המחנה הלאומי והימנעות מהצבעה לליכוד יהוו "בכייה לדורות".