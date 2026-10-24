בגיל 75, בר מצווה ראשונה בגובה אלפי מטרים

הנחת תפילין בגיל 75 ( ללא )

בין זיכרון להתחדשות: בית ספר ימי חדש בחוף זיקים

יש מקומות שבהם כל אבן נושאת זיכרון, וכל התחלה חדשה מקבלת משמעות עמוקה יותר. בחוף זיקים, שבו התרחשו אירועים קשים במתקפת שבעה באוקטובר, ובו נטבחו 18 יהודים שבילו וגלשו בים, נחנך השבוע בית ספר ימי חדש לתלמידי חבל תקומה. דווקא במקום הזה, לצד שדרת ההנצחה לנרצחים, נפתח מרחב חינוכי שמבקש להעניק לילדי האזור כוחות, הזדמנויות חדשות ואופק של צמיחה. בית הספר החדש, ה-14 במספר בישראל, יציע לתלמידים מכיתות ה' עד י"ב לימודים המשלבים שיט, ספורט ימי והיכרות עם עולם הים. אבל לא מדובר רק בלימוד גלישה או שיט בקיאקים. דרך ההתנסות במים, התלמידים ירכשו כלים לעבודת צוות, למנהיגות, לקבלת החלטות ולהתמודדות עם אתגרים. בשלב הראשון ישתתפו בתוכנית תלמידי כיתות ו' ו-ז' ממועצה אזורית חוף אשקלון, ובהמשך צפויה הפעילות להתרחב. הרעיון להקים את בית הספר התחזק בעקבות הניסיון שנצבר במהלך המלחמה, כשילדים שפונו מבתיהם השתתפו בתוכניות חינוך ימי ברחבי הארץ, שסייעו להם לחזק את תחושת המסוגלות והחוסן האישי. הים הופך כאן לא רק למקום של למידה וספורט, אלא גם למרחב שבו אפשר לפתח ביטחון עצמי, לגלות כוחות חדשים ולהביט קדימה.

חוף זיקים. ארכיון ( לירון מולדובן/פלאש90 )

בין שמיים לארץ: בר מצווה ליהודי בן 75 במהלך טיסה

בטיסה מישראל לבולגריה, בין הנוסעים שישבו במטוס, התרחש רגע מיוחד שהפך טיסה שגרתית למעמד של "בר מצווה" מאוחרת. הרב יוסף סלומון, שליח חב״ד בבולגריה, הציע לנוסעים היהודים להניח תפילין. בעקבות ההצעה, יותר מ-15 יהודים נענו והצטרפו למצווה.

אבל סיפור מרגש במיוחד התפתח כשפנה ליהודי בן 75, שישב לצד אשתו. בשיחה התברר שהאיש גדל במשפחה בקייב, בתקופה שלא יכל לחגוג בר מצווה, אף ששני הוריו יהודים, ומעולם לא חגג בר מצווה ולא הניח תפילין. בתחילה הוא סירב להצעה, אך לאחר שיחה עם הרב השתכנע והסכים להניח תפילין בפעם הראשונה בחייו.

אחד מהנוסעים הכריז בפני השאר כי מדובר למעשה בבר מצווה של יהודי בגיל 75, והנוסעים הצטרפו לשירה חגיגית לכבוד המעמד. בהמשך התברר שהאיש הוא מוזיקאי, והוא אף שלח לרב לאחר הטיסה קטע נגינה בגיטרה כאות תודה על החוויה.

לרגע המיוחד הזה הייתה משמעות נוספת עבור הרב סלומון: הוא התרחש בדיוק ביום שבו ציין 26 שנים מאז יצא לשליחות בבולגריה. שש משפחות של שליחי חב״ד פועלות כיום ברחבי המדינה, ובנו של הרב משמש אף הוא שליח חב״ד בבולגריה.

ולפעמים, דווקא בגיל 75, במקום הכי פחות צפוי ובגובה של אלפי מטרים, אדם זוכה לחוות לראשונה בחייו רגע של חיבור למסורת היהודית.

הרב יוסף סלומון, שליח חב״ד בבולגריה מסר בתגובה ל"סרוגים" : "הרבי מלובביץ' לימד אותנו שכתוב כי 'לא יידח ממנו נידח', לכאורה קוראים לו כבר נידח בפסוק, שאפילו הנידח הוא לא נידח, הנה בן אדם הגיע עד גיל 75 כמעט ולא היה סיכוי שיניח תפילין אבל הנה במטוס בהזדמנות כזו אסור לנו לשבת משולבי ידיים לראות יהודי כמו שנראה יהודי שחסר לו לחם נראה יהודי במצוקה אנחנו תמיד נעזור לו בגשמיות ככה גם ברוחניות זו אחריות שלנו, מה שיש לך לשתף עם האחרים. השבת סיפרתי את הסיפור שלו בבית חב"ד מול האורחים שהיו לנו ואמרתי שכל אחד יסתכל ימינה שמאלה, שכן, חבר, כמו שאם היה חסר לו משהו בגשמיות היית נותן לו, תן לו גם את הרוחניות. זה אישה שיכולה להציע לשכנה להדליק נרות שבת, שכן שיכול להציע להניח תפילין, לקחת מישהו לבית הכנסת ביום שישי בערב, להזמין לארוחת שבת, ככה גם הילדים"

אחרי שנתיים וחצי של שיקום - יוחאי חזר לישיבה

רגע מרגש במיוחד נרשם בישיבת ההסדר בירוחם, כאשר יוחאי בדלוב, שנפצע באורח אנוש בקרב בשג'אעייה, שב למקום שבו למד, אל חבריו ורבותיו.

לפני כשנתיים וחצי נפצע יוחאי באורח קשה מאוד במהלך הלחימה ברצועת עזה, ומאז הוא מתמודד עם מציאות חיים מורכבת, לאחר שנותר משותק מהצוואר ומטה. הוא עבר תקופה ממושכת של שיקום, שבמהלכה נדרש להתמודד עם אתגרים עצומים בדרך להתקדמות ולהסתגלות למצבו החדש.

כעת, לאחר תקופה ארוכה, הוא שב לישיבה והתקבל על ידי חבריו ורבותיו בשירה ובריקודים מרגשים. עבור בני הישיבה, לא היה מדובר בעוד מפגש שגרתי, אלא ברגע של שמחה והתרגשות גדולה - הזדמנות לחבק את יוחאי מחדש ולהראות לו שהוא חלק בלתי נפרד מהמשפחה.