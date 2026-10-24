סקר פנימי של גוש השינוי: זה מצבו של עופר וינטר

עופר וינטר ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

הלחץ הפוליטי בגוש הימין מגיע לשיאו בישורת האחרונה שלפני פתיחת הקלפיות: העיתונאית יערה שפירא מדווחת הערב (מוצאי שבת) כי בסקרים הפנימיים – גם אלו שנערכים במטות של גוש השינוי – עולה כי תא"ל (מיל') עופר וינטר ומפלגתו 'עמך ישראל' אינם מצליחים לעבור את אחוז החסימה.

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