סקר פנימי של גוש השינוי: זה מצבו של עופר וינטר

הלחץ הפוליטי בגוש הימין מגיע לשיאו בישורת האחרונה שלפני פתיחת הקלפיות: העיתונאית יערה שפירא מדווחת הערב (מוצאי שבת) כי בסקרים הפנימיים – גם אלו שנערכים במטות של גוש השינוי – עולה כי תא"ל (מיל') עופר וינטר ומפלגתו 'עמך ישראל' אינם מצליחים לעבור את אחוז החסימה.
על רקע הנתונים הללו והחשש במחנה הימין משריפת עשרות אלפי קולות, צעד משמעותי מתוכנן לראשית השבוע: בדחיפתו של יו"ר 'הציונות הדתית' השר בצלאל סמוטריץ', צפויה להתפרסם קריאה פומבית של בכירי הרבנים בציונות הדתית אל וינטר, שבה ידרשו ממנו להודיע על פרישה מיידית מההתמודדות לכנסת.
4 מנדטים ימניים בסכנה ממשית מול השמאל ולכן נדרשת פרישה מיידית שלו מההתמודדות!