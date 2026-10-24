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חדשות פוליטי מדיני

סקר פנימי של גוש השינוי: זה מצבו של עופר וינטר

סקרים פנימיים שנערכו גם בגוש השינוי מעלים כי מפלגתו של וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. בתחילת השבוע צפויה לצאת קריאה פומבית של רבני הציונות הדתית, בדרישה שיפרוש

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עופר וינטר (אבשלום ששוני / פלאש90)

הלחץ הפוליטי בגוש הימין מגיע לשיאו בישורת האחרונה שלפני פתיחת הקלפיות: העיתונאית יערה שפירא מדווחת הערב (מוצאי שבת) כי בסקרים הפנימיים – גם אלו שנערכים במטות של גוש השינוי – עולה כי תא"ל (מיל') עופר וינטר ומפלגתו 'עמך ישראל' אינם מצליחים לעבור את אחוז החסימה.

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על רקע הנתונים הללו והחשש במחנה הימין משריפת עשרות אלפי קולות, צעד משמעותי מתוכנן לראשית השבוע: בדחיפתו של יו"ר 'הציונות הדתית' השר בצלאל סמוטריץ', צפויה להתפרסם קריאה פומבית של בכירי הרבנים בציונות הדתית אל וינטר, שבה ידרשו ממנו להודיע על פרישה מיידית מההתמודדות לכנסת.
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4 מנדטים ימניים בסכנה ממשית מול השמאל ולכן נדרשת פרישה מיידית שלו מההתמודדות!
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