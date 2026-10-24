וינטר מסביר: זו הסיבה שהברזתי לערוץ 14

תא"ל (מיל') עופר וינטר, יו"ר מפלגת 'עמך ישראל', פרסם במוצאי השבת סרטון מיוחד שבו חשף את הסיבה לביטול השתתפותו המתוכננת בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14.

וינטר פתח את דבריו והתייחס לסדרת הראיונות שהעניק בכלי התקשורת השונים במהלך השבועות האחרונים: "במהלך השבועות האחרונים התראיינתי למגוון כלי תקשורת, ובהם גם לערוץ 14, כולל בשבוע החולף".

לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר לבטים רבים במהלך השבת: "אני פונה לצופי הערוץ שהם בשר מבשרי – במהלך השבת חשבתי רבות, ובצאת השבת החלטתי שלא יהיה נכון להגיע הערב לפנל בתוכנית 'הפטריוטים'. לא חלילה מחוסר כבוד, אלא מתוך רצון לשמור על שיח מכבד ומתוך הבנה שהשיח הערב יהיה פחות דיון ענייני ויותר שיח קשה שלא ניתן לשוחח דרכו עם הציבור".

וינטר הוסיף והטיח ביקורת על היחס שקיבל לדבריו מחברי הפאנל: "אינני צריך להוכיח את הימניות שלי – שילמתי מחירים כבדים בעבר, ולצערי המפלגה ואני זכינו ליחס לא הגון ולא ראוי ממרבית חברי הפנל. על אף שאני מאוד מכבד את האנשים ובוודאי את הצופים, החלטתי שלא לקחת הערב חלק במופע נוסף של ביזיון והכפשות שלא יכבד את צופי הערוץ ואת מאות אלפי הבוחרים שלנו, שבוחרים בשיח אחר. שלא תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון".