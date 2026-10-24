מכבי ת"א חזרה לפסגה עם 6:2 על הפועל חיפה

ליגת העל בכדורגל מחזור 8. מכבי ת"א חזרה לראשות הטבלה אחרי ניצחון מהדהד 6:2 על הפועל חיפה.

במחצית הראשונה המשחק עוד היה שקול עם 1:1 והפועל חיפה כמעט עלתה ליתרון בפתיחת המחצית השנייה, אבל בליץ של הצהובים-כחולים בתוך 10 דקות עם שערים של קמרה, יחזקאל ופרץ סגר למעשה את המשחק. חיפה עוד צמצמה ל-5:2 אבל אז איתמר נוי חתם את תוצאת המשחק.

הפועל תל אביב עם 3:0 מהדהד על הפועל ירושלים בטדי, עלתה למקום השני.

מכבי פ"ת ניצחה את הפועל ר"ג מהתחתית וטבריה שמסובכת במקום האחרון חילצה נקודה מול מכבי נתניה. סכנין ניצחה 1:0 את קריית שמונה.

מחר תתארח בית"ר ירושלים בפתח תקווה אצל הפועל וביום שני המשחק המרכזי בין מכבי חיפה להפועל באר שבע בסמי עופר. חיפה תרצה לחזור למקום הראשון אחרי רצף ניצחונות, באר שבע מגיעה אחרי תבוסה בליגה האירופית ותרצה להיצמד למוליכה.

צמרת ליגת העל מחזור 8

מכבי ת"א - 20 נקודות

הפועל ת"א - 19 נקודות

מכבי חיפה - 18 נקודות ומשחק חסר

הפועל באר שבע - 16 נקודות ומשחק חסר

בית"ר ירושלים - 13 נקודות ומשחק חסר

בני סכנין - 11 נקודות