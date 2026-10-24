אלירז שדה: הימין מעדיף אותם על פני נתניהו

איש התקשורת אלירז שדה פרסם ניתוח פוליטי נוקב סביב הופעותיו התקשורתיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בימים האחרונים של קמפיין הבחירות, והסביר כיצד הציבור הימני תופס את תפקידו של נתניהו במציאות שנוצרה לאחר השבעה באוקטובר.

"נתניהו מתראיין עם אותם טקסטים ומתקשה לייצר סחף", כתב שדה. "יש תחושה של לופ, והוא מתעקש לא לתת למראיינים לעזור לו לצאת ממנו. הוא מתרכז במסרים ולא ברגש של השיחה – רק כשהרגש נכון אפשר להכניס מסר שיקלט, בטח אחרי השבעה באוקטובר. הציבור משופשף ומחפש אמת ואותנטיות, וזה לא קורה".

לדברי שדה, דפוסי המסרים הישנים של ראש הממשלה כבר אינם אפקטיביים עבור הבוחרים: "הטקסטים האוטומטיים עבדו לפני השבעה באוקטובר ולפני שבן גביר הצליח לשנות את שב״ס. קודם יכל נתניהו לספר שלא נתנו לו לתקן, שהמערכת נלחמת בו וזה בלתי אפשרי. אחרי בן גביר ומקרה שב״ס, והשבעה באוקטובר, כבר לא מאמינים – שואלים אם בן גביר הצליח, איפה היה נתניהו כל השנים?".