ארין פוסטר, יוצרת הסדרה המצליחה "רק לא זה" (Nobody Wants This), הגיבה הלילה (בין חמישי לשישי) לראשונה על ההתבטאויות השנויות במחלוקת של כוכב הסדרה אדם ברודי, שטען כי בעזה מתבצע רצח עם. בקטע שפורסם מתוך פרק של הפודקאסט Not Skinny But Not Fat, הבהירה פוסטר כי היא אינה מסכימה עם עמדתו של ברודי.

"אתם יודעים, זה מורכב. אני חושבת שסביבת העבודה שלנו, הסט שלנו, מאוד דומים לארוחות ערב ברחבי העולם שבהן אנשים מנהלים ויכוחים ושיחות ולא מסכימים זו עם זה", מסרה פוסטר. "אני אוהבת את אדם, אבל אני גם לא מסכימה איתו, וזה בסדר".

פוסטר, שהתגיירה ליהדות, הדגישה את המחויבות שלה לקהילה היהודית ולייצוג חיובי של היהדות. "כיוצרת הסדרה, כל מה שאני יכולה לומר הוא שאני רוצה שהמעריצים היהודים שלנו ידעו שאני רואה אתכם, שומעת אתכם ומבינה איך אתם מרגישים", אמרה. "הסדרה תמיד הייתה ותמיד תהיה מכתב אהבה ליהדות. זאת הסיבה שיצרתי אותה".

היוצרת הוסיפה כי הסדרה נובעת מהחוויה האישית שלה: "זה נובע מהחוויה היפה שהייתה לי כשהתגיירתי וכאדם יהודי, ובעולם של היום, שבו כמעט שאין ייצוג חיובי ליהודים, אני חושבת שזה כל כך חשוב שיהיה דבר כזה".

כזכור, ברודי עורר סערה בראיון למגזין GQ כשהצהיר: "תרשמו אותי כמי שחושב שמדובר ברצח עם. תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית". דבריו עוררו גל ביקורת בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית, וקריאות להחרמת הסדרה.