סקר מנדטים אחרון של דודי חסיד: וינטר לא עובר

סקרי המנדטים האחרונים לפני הבחירות פורסמו ביום שישי. בסקר של כאן 11 בעריכת דודי חסיד עולה שוויון בין הגושים עם יתרון קל לאיזנקוט, שעדיין לא יכול להרכיב קואליציה בלי המפלגות הערביות.

לפי הסקר איזנקוט הוא ראש הרשימה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים. בשמאל, בנט ולפיד עם 14, הדמוקרטים עם 8 כמו ישראל ביתנו ובסך הכל 52 מנדטים.

בימין: הליכוד עם 20 מנדטים, יהדות התורה עם 8 כמו עוצמה יהודית. ש"ס עם 7 כמו סמוטריץ' ופייגלין ובסך הכל גוש הימין-חרדים עם 50 מנדטים.

עופר וינטר ומפלגת 'עמך ישראל' לא עוברים את אחוז החסימה, אבל הנדל וזליכה כן עם 4 מנדטים שלא שייכים לאף גוש.

המפלגות הערביות עם 14 מנדטים, שמתחלקות בין 9 לרשימה המשותפת ו-5 לרע"מ.

בשורה התחתונה, בסקרים של דודי חסיד התיקו הפוליטי נמשך. איזנקוט יוכל איכשהו להקים ממשלת מיעוט, אך יצטרך לכך את הסכמת הערבים. הימין לא יצליח להקים קואליציה. עוד אופציות - חירות חוזרות או ממשלת אחדות?