חייל מילואים ענה לטלפון - וגילה תעמולת בחירות

מקרה מקומם התרחש היום (שבת), כאשר משרת מילואים שומר תורה ומצוות, שהשאיר את מכשיר הטלפון שלו זמין בשל שירותו הצבאי, קיבל שיחת תעמולת בחירות מוקלטת של אבי שקד, יו"ר המפלגה היהודית־ערבית "ביחד נצליח".

משרת המילואים, המקפיד על שמירת שבת, השאיר את הטלפון הנייד שלו דולק כדי להיות זמין במקרה שיידרש לצורכי השירות. בשעות אחר הצהריים צלצל המכשיר, והוא מיהר לענות מתוך מחשבה שמדובר בשיחה דחופה הקשורה למילואים. אלא שלהפתעתו, מעברו השני של הקו נשמעה הקלטה של אבי שקד ובה תעמולת בחירות למפלגתו.

"השארתי נייד פתוח השבת בגלל המילואים", סיפר משרת המילואים לסרוגים. "היום אחר הצהריים הטלפון צלצל. עניתי כי חשבתי שמחפשים. הייתה הקלטה של אבי שקד מהמפלגה שלו".

הסיפור ממחיש את חוסר הרגישות שבהפצת שיחות תעמולה בשבת. דווקא משרת מילואים דתי, שנדרש להשאיר את הטלפון זמין מטעמים ביטחוניים, מצא את עצמו עונה לשיחה בשבת שלא לצורך מבצעי, אלא כדי לשמוע מסר פוליטי מוקלט.

מפלגת "ביחד נצליח", בראשות אבי שקד, היא רשימה יהודית־ערבית המבקשת לקדם שותפות בין יהודים לערבים. אלא שבעקבות המקרה עולה שאלה פשוטה: האם במסגרת המאמץ לגייס מצביעים נלקחת בחשבון גם זכותם של אזרחים שומרי שבת שלא לקבל שיחות תעמולה במהלך השבת?

בשלב זה לא ברור האם מדובר בשיחה בודדת או במערך תעמולה טלפוני שפעל במהלך השבת והגיע לאזרחים נוספים.

תגובת מפלגת "ביחד נצליח" תובא לכשתתקבל.