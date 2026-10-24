איזנקוט ( Miriam Alster/FLASH90 )

התפתחות דרמטית במערכת הבחירות: החל ממחר (יום ראשון), יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, אבטחתו של יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט תהיה תחת אחריות השב"כ. כך פורסם הערב (מוצאי שבת) בחדשות 12.

ההחלטה מגיעה לאחר סערה ציבורית שפרצה בימים האחרונים, כאשר נודע כי איזנקוט, לשעבר רמטכ"ל צה"ל והמועמד המרכזי להוביל את גוש האופוזיציה, לא יקבל אבטחה מטעם השב"כ. כעת, לאחר לחצים ציבוריים ופוליטיים, ההחלטה השתנתה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות השינוי בהחלטה מתרחש על רקע מערכת בחירות מתוחה במיוחד, כאשר סקרי הבחירות האחרונים מצביעים על מפה פוליטית צפופה. כפי שדווח בסרוגים, סקר 'מעריב' האחרון לפני יום הבוחר הצביע על ירידה דרמטית של גוש נתניהו לשפל של 48 מנדטים, בעוד גוש איזנקוט מטפס ל-54 מנדטים. איזנקוט, שכיהן כרמטכ"ל בין השנים 2015-2019, הוא דמות מרכזית בגוש האופוזיציה. מפלגתו 'ישר' מובילה בסקרים עם 21 מנדטים, והוא נתפס כמועמד המרכזי להוביל את המחנה הנגדי. השאלה האם יקבל אבטחה מטעם השב"כ הפכה לנושא פוליטי סוער בימים האחרונים.

גדי איזנקוט בתפילה בכותל ( חיים גולדברג/פלאש90 )

העיתונאית אילה חסון, שתקפה בחריפות את ראשי האופוזיציה בנושאים אחרים, האשימה אותם בצביעות בהקשרים שונים. כעת, עם ההחלטה על אבטחת איזנקוט, צפוי שהנושא יעלה שוב לכותרות.

ההחלטה להעניק לאיזנקוט אבטחה של השב"כ מגיעה בעיצומה של מערכת בחירות שבה כל פרט עשוי להשפיע על התוצאות. כפי שציין הסוקר מנו גבע בראיון לחדשות 12, קיימות קבוצות אוכלוסייה שהתנהגותן האלקטורלית עדיין אינה ידועה, ושיעור ההצבעה הכללי עשוי להיות המפתח להכרעה.

בגוש האופוזיציה מעריכים כי הגעה לשיעור הצבעה גבוה במעוזי הליבה שלהם עשויה להעניק להם את היתרון הנדרש לחצות את רף ה-61 מנדטים. עם זאת, גם בגוש הימין פועלים למנוע שריפת קולות, כפי שהתבטא בפרישתה של מפלגת אח"י מהמרוץ לאחר משא ומתן שהוביל שר החינוך יואב קיש.

ההחלטה על אבטחת איזנקוט צפויה להיות אחד הנושאים המרכזיים בשיח הציבורי ביומיים האחרונים לפני הבחירות, כאשר שני הגושים ממשיכים במאמצים אינטנסיביים לגייס את בוחריהם לקלפיות.