במהלך משדר מיוחד לקראת הבחירות בחדשות 13, הודיע המגיש אייל ברקוביץ' בשידור חי שהוא מצביע לגדי אייזנקוט. ברקוביץ', שבעבר התייחס בחריפות לאפשרות שאייזנקוט יקים ממשלה עם המפלגות החרדיות, הושיט לאייזנקוט את הפתק בשידור והכריז: "אתה האיש הראוי להנהיג את מדינת ישראל".

"אני לפני כל בחירות, בגלל שאני לא עיתונאי רגיל, מוציא לבנאדם שאני הולך לבחור בו את הפתק", הסביר ברקוביץ' את המסורת האישית שלו. הפעם, בחר להעניק את תמיכתו הפומבית לאייזנקוט.

"הפוליטיקאי הכי אמין והכי מאחד"

ברקוביץ' פנה ישירות לאייזנקוט והבהיר את נימוקיו: "אני חושב שאתה האיש הראוי להנהיג את מדינת ישראל. אני חושב שאתה מבין כל הפוליטיקאים, הפוליטיקאי הכי אמין שיש לנו, הכי מאחד שיש לנו, וזה שתרם הכי הרבה מכולם למדינת ישראל".

המגיש הושיט לאייזנקוט את הפתק עם הכיתוב "דרך ישרה עם גדי איזנקוט" ואיחל לו: "הלוואי ותהיה ראש הממשלה הבא". אייזנקוט הודה לו בתמציתיות: "תודה רבה. אני מעריך את זה מאוד".

ההצהרה הפומבית של ברקוביץ' מגיעה על רקע התבטאויות קודמות שלו בהן הזהיר מפני אפשרות שאייזנקוט יקים ממשלה עם החרדים. "אם איזנקוט יקים ממשלה עם החרדים, אני לא יודע מה אני אעשה, אני אכעס ברמות כמו שבחיים שלי לא כעסתי", אמר ברדיו 103fm. יצוין כי אייזנקוט מדגיש בכל מקום שהוא לא יקים ממשלה עם החרדים, שכן זה מנוגד לעקרונות שלו.