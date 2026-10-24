השירות המטאורולוגי מזהיר: "לקראת אירוע חריג וממושך"

השירות המטאורולוגי פרסם הודעה מיוחדת ומזהיר מפני אירוע שיטפונות ממושך, משמעותי וייתכן אף חריג, הצפוי לפקוד את אזור דרום הארץ ומזרחה בימים שלישי ורביעי. המערכת המטאורולוגית צפויה להיות מלווה ברוחות חזקות, סופות רעמים יחידות, ברקים וברד.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי, מדובר במערכת גשם עוצמתית העלולה לגרום להצפות ולחסימות צירי תנועה מרכזיים בנגב, בערבה ולאורך רצועת ים המלח. הגשמים בעוצמה חזקה יחלו לרדת כבר ביום שלישי בצהריים באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת ערב יתפשטו הגשמים והסערה צפונה לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח, כאשר במקביל צפוי לרדת גשם גם בהרי יהודה ובאזור המרכז.

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לאחר הפוגה זמנית במשקעים ובשיטפונות במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש משעות הצהריים של יום רביעי בדרום הארץ, ולהתפשט שוב בהמשך היום לכיוון המרכז.

בכוחות החילוץ והחירום קוראים לציבור ולמטיילים לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממסלולי זרימה ונחלים, ולהישמע להנחיות הבטיחות והוראות החסימה של משטרת ישראל.