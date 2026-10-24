נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט חשף הערב (מוצאי שבת) בתוכנית "פגוש את העיתונות" בחדשות 12 פרטים על מה שהתרחש מאחורי הקלעים בגוש האופוזיציה לקראת הבחירות הקרובות. בנט הודה כי ניסה להוביל לאיחוד בין המפלגות, אך המהלך לא צלח.

"ניסיתי להוביל לאיחוד, זה לא קרה", מסר בנט בראיון. דבריו מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות מתוחה, כאשר סקרי הבחירות האחרונים מצביעים על מפה פוליטית צפופה ללא יכולת הכרעה ברורה לאף אחד מהגושים. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות החשיפה של בנט מגיעה על רקע מתחים בגוש האופוזיציה. כפי שדווח בסרוגים, באופוזיציה מסמנים את שיעור ההצבעה הכללי כמפתח המרכזי לשינוי התמונה הפוליטית. גורמים בגוש מעריכים כי הגעה לשיעור הצבעה של בין 76% ל-77% במעוזי הליבה של האופוזיציה עשויה להעניק להם את היתרון הנדרש ולחצות את רף ה-61 מנדטים. בנט, שבעבר כיהן כראש ממשלה והקים את ממשלת השינוי יחד עם יאיר לפיד, מנסה בימים אלה לחזק את מעמדו בגוש. בריאיון שערך ב-103FM הבהיר בנט כי "לא תהיה ממשלה עם נתניהו", והוסיף: "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה על ה-7 באוקטובר, הוא נגד ועדת חקירה ונגד גיוס חרדים – הוא לא יכול להמשיך דקה נוספת בתפקיד".

גדי איזנקוט בתפילה בכותל ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מנגד, בימין מתחה ביקורת חריפה על מנהיגי האופוזיציה. העיתונאית אילה חסון תקפה בחריפות את איזנקוט ובנט בתוכניתו של אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל': "אני שואלת את ראשי האופוזיציה שרצים מאולפן לאולפן: אתם אומרים שאנחנו 'ברית המשרתים' – האם גיניתם את הפצ"רית שפגעה בחיילי צה"ל?".

חסון המשיכה והתייחסה באופן ספציפי לחקירת הלוחמים בפרשת כוח 100: "חיילי כוח 100, הם לא משרתים בצה"ל? מפקד הכוח, רב-סרן בצנחנים, כרגע עושה מילואים! יש פה ציבורים שלמים שמוחרמים ומושתקים. אין גבול לצביעות".

סקר המנדטים האחרון של ישראל היום מעלה כי גוש האופוזיציה מוביל בקצת על גוש הקואליציה עם 52 מנדטים לעומת 50, אך עדיין לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות. במפת המנדטים, מפלגת ישראל של איזנקוט מובילה עם 23 מנדטים, בעוד ביחד של בנט מתחזקת ל-14 מנדטים.

הקושי של בנט להוביל לאיחוד משקף את המורכבות הפוליטית בגוש האופוזיציה, כאשר כל מפלגה מנסה לשמר את זהותה ואת קהל הבוחרים שלה. כפי שנדון בפאנל כיפות ברזל, גם בימין מתמודדים עם אתגר דומה של ריבוי מפלגות קטנות שעלולות לשרוף קולות.

עם פחות משבוע לפני פתיחת הקלפיות, נותרה השאלה האם גוש האופוזיציה יצליח להתגבר על המחלוקות הפנימיות ולהציג חזית מאוחדת מול הקואליציה, או שהפיצול יימשך עד ליום הבחירות ואולי גם אחריו.