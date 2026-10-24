שעה וחצי אחרי צאת השבת, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' עדיין לא הגיב לאמירה הסוערת של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לסנקציות הכלכליות הצפויות לישראל, שעלולות למוטט את המשק.

בראיון לערוץ כלכלה, אמר נתניהו: "״בשנים הקרובות נאלץ להתמודד עם סנקציות כלכליות, לא יהיו בנקים, נצטרך לעבוד עם כלכלה עוקפת קריפטו ואחרים״.

בנק ישראל כבר הספיק להגיב לאמירה הדרמטית של נתניהו, אולם שר האוצר עוד לא מצא את הזמן להתייחס לאסון הכלכלי אותו חזה ראש הממשלה.

יש לציין כי סמוטריץ' כבר הספיק להוציא התייחסות פוליטית לאמירה של יאיר גולן על סגירת המכינה הקדם-צבאית בעלי.

העובדה שסמוטריץ' הוציא שבת והתעדכן במה שקרה בזירה הפוליטית, אך בחר להגיב רק לחלק מהנושאים, מעוררת תהיות בקרב גורמים פוליטיים. השתיקה של שר האוצר בנושא הקריפטו מתרחשת על רקע תגובה חריפה של בנק ישראל, שהבהיר במפורש כי מטבעות דיגיטליים לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות.

בנק ישראל מול נתניהו: "קריפטו לא יעקוף סנקציות"

בנק ישראל הוציא הערב הבהרה רשמית נוקבת בעקבות אמירת ראש הממשלה בנוגע לשימוש במטבעות קריפטו. ההודעה מבהירה כי מטבעות דיגיטליים אינם יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות בינלאומיות, במהלך בלתי שגרתי של הבנק המרכזי.

בהודעה הרשמית שפרסם בנק ישראל צוין במפורש: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות". ההבהרה מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר ישראל מתמודדת עם אתגרים כלכליים ובינלאומיים מורכבים, ובעקבות דיווחים על מהלכים דרמטיים במדינות המפרץ נגד האימפריה הפיננסית האיראנית.