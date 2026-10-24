יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דרייק

הראפר, הזמר והמפיק הקנדי אוברי דרייק גרהאם חוגג יום הולדת, וזהו זמן מצוין להביט מקרוב על אחת הדמויות המשפיעות ביותר בעולם המוזיקה ב-15 השנים האחרונות.

לצד שיאי מכירות וסיבובי הופעות של מאות מיליוני דולרים, דרייק ממשיך לסקרן את המעריצים גם בשל זהותו המורכבת והאמירות הפוליטיות שלקח בהן חלק. הנה 10 עובדות שיעשו לכם סדר:

1. השורשים היהודיים והחינוך בטורונטו

דרייק נולד לאב אמריקאי-אפריקאי (דניס גרהאם) ולאם יהודייה-קנדית (סנדי שר). הוריו התגרשו כשהיה בן חמש, והוא גדל עם אמו בשכונת פורסט היל בטורונטו. הוא למד בבית ספר יום יהודי וחגג בר מצווה כהלכתה. דרייק התבטא בעבר על כך שהרגיש שונה בסביבתו: מצד אחד שחור, ומצד שני יהודי שלומד בבית ספר דתי.

2. הקשר הפומבי ליהדות

הזהות היהודית שלו אינה סוד – היא הופיעה לא פעם ביצירותיו. בקליפ לשיר "HYFR" מ-2011, דרייק שילב צילומים מקוריים מבר המצווה שלו מ-1999 ואף שיחזר את הטקס באופן הומוריסטי. בנוסף, לאורך השנים נצפה לא פעם חוגג חגים יהודיים ומזכיר את מורשתו ברייונות ובשירים.

3. עמדות פוליטיות: חתימה על עצומת הפסקת אש בשיא הלחימה

עם פרוץ המלחמה בין ישראל לחמאס באוקטובר 2023, דרייק נמנע מהצהרות פומביות ישירות במשך ימים ארוכים, דבר שעורר ביקורת משני הצדדים. עם זאת, בסוף אוקטובר 2023 חתם דרייק (יחד עם שותפו המוזיקלי היהודי-קנדי נואה "40" שביב ואמנים נוספים) על מכתב פתוח של ארגון Artists4Ceasefire שהופנה לנשיא ארה"ב, וקרא להפסקת אש מיידית בעזה ולשחרור החטופים.

4. אמירות וטקסטים בנושא הפלסטיני

עמדותיו והתייחסויותיו של דרייק לסכסוך המשיכו לעורר הדים גם בהמשך:

ביקורת על די-ג'יי חאלד: באחד משיריו ביקר דרייק את המפיק הדי-ג'יי המוזיקלי די-ג'יי חאלד (שמוצאו פלסטיני) על כך ששתק ולא התבטא למען הציבור הפלסטיני, כשהוא מטיח בו טקסטים על חוסר נאמנות לשורשיו.

באחד משיריו ביקר דרייק את המפיק הדי-ג'יי המוזיקלי די-ג'יי חאלד (שמוצאו פלסטיני) על כך ששתק ולא התבטא למען הציבור הפלסטיני, כשהוא מטיח בו טקסטים על חוסר נאמנות לשורשיו. אזכורים ביצירותיו: בפרויקטים שונים שחרר דרייק שורות כמו "Pray for Gaza", דבר שגרר ביקורת מחלק ממעריציו היהודים והישראלים שציפו ממנו לגנות באופן חריף יותר את הטרור של חמאס. אביו של דרייק הסביר בראיון כי בנו מעדיף לרוב להימנע מלהיכנס לעומק הפוליטיקה מכיוון ש"כל צד שתתמוך בו יבקר אותך".

5. הקריירה התחילה בכלל בסדרת נוער

לפני שהפך לראפר המוביל בעולם, דרייק היה שחקן. הוא גילם את דמותו של ג'ימי ברוקס – כוכב כדורסל בתיכון שמרותק לכיסא גלגלים בעקבות ירי – בסדרת הנוער הקנדית המצליחה "דגראסי: הדור הבא".

6. שובר השיאים של המצעדים

דרייק מחזיק בשיאים היסטוריים במצעד ה-Billboard Hot 100, כולל מספר השירים הגבוה ביותר של אמאי יחיד שנכנסו למצעד בכל הזמנים, ומספר השירים הגבוה ביותר שנכנסו ישר למקום הראשון. הוא עבר שיאים שהוחזקו עשרות שנים על ידי הביטלס ومייקל ג'קסון.

7. המנטור ששינה את חייו

הפריצה המוזיקלית הגדולה שלו התרחשה לאחר שהראפר ליל ויין שמע את המיקסטייפ שלו So Far Gone ב-2009 והחתים אותו מיד בלייבל Young Money Entertainment. החיבור בין השניים הפך לאחד משיתופי הפעולה המצליחים בהיסטוריה של הבלוג-ראפ וההיפ-הופ.

8. האיש מאחורי המותג OVO

דרייק הוא לא רק מוזיקאי אלא מעצמה עסקית. הוא המייסד של חברת התקליטים ומותג האופנה OVO (October's Very Own – מחווה לחודש הולדתם באוקטובר), שכולל ליין הלבשה מצליח, שיתופי פעולה עם נייקי (חברת הבת NOCTA), ופסטיבל מוזיקה שנתי בטורונטו.

9. אוהד מושבע של טורונטו ראפטורס

כחלק מגאאותו הקנדית, דרייק משמש כ"שגריר גלובלי" של קבוצת ה-NBA טורונטו ראפטורס. הוא נוכח באופן קבוע בשורות הראשונות במשחקי הבית, וידוע בתגובותיו הסוערות מהספסל (שהפכו לא פעם לממים ויראליים).

10. אבא במשרה מלאה

לדרייק יש בן בשם אדוניס, שנולד ב-2017 מאמנית קנדית-צרפתייה בשם סופי בראוסו. בשנתיים הראשונות דרייק שמר על קיומו של בנו בסוד, עד שהדבר נחשף בדיס-טראק המפורסם של הראפר פושה טי. מאז, דרייק חיבק את אבהותו פומבית, ואדוניס אף מצייר חלק מעטיפות האלבומים של אביו.