שבת עברה וחלפה, והחלה שביצעה את תפקידה בכבוד יושבת כעת על השיש ומתייבשת לאיטה. תופעה מוכרת בכל בית, אבל השבוע אל תזרקו אותה - יש פתרון גאוני במיוחד שיהפוך את החלה היבשה לארוחת בוקר מפנקת שכל המשפחה תאהב.

פרנץ' טוסט קראנצ'י הוא הדרך המושלמת לנצל כל פרוסת חלה שנותרה מהשבת. החלה היבשה סופגת נהדר את בלילת הביצים והחלב, והתוצאה היא פרוסות זהובות וקראנצ'יות מבחוץ, רכות ועסיסיות מבפנים. והחלק הכי טוב? אפשר להכין את המנה הזו בשתי דרכים - במחבת המסורתית או בתנור, שחוסך את הצורך לעמוד ולטגן פרוסה אחר פרוסה.

המצרכים הפשוטים

למתכון זה תזדקקו ל-4 עד 6 פרוסות עבות של חלה - ככל שהחלה יותר יבשה, כך היא תספוג טוב יותר את הבלילה. לבלילה עצמה תכינו תערובת של 2 ביצים, חצי כוס חלב (או שמנת מתוקה לגרסה עשירה יותר, אפשר גם חלב צמחי), כפית תמצית וניל, חצי כפית קינמון, כף סוכר חום או דבש וקורט מלח. בנוסף, תצטרכו מעט חמאה לטיגון או לשימון התבנית.

השילוב של הווניל והקינמון מעניק לפרנץ' טוסט ניחוח חם ומנחם שממלא את הבית, והסוכר החום או הדבש מוסיפים מתיקות עדינה שמתאזנת היטב עם טעם החלה. חלת דבש ביתית מתאימה במיוחד למתכון הזה, אבל כל חלה תעשה את העבודה.

שלבי ההכנה

מתחילים בטריפת הביצים בקערית רחבה יחד עם החלב, הווניל, הקינמון, הסוכר והמלח. חשוב לערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה. לאחר מכן, טובלים את פרוסות החלה בבלילה למשך כמה שניות מכל צד - הן צריכות להירכך ולספוג את הנוזלים, אך לא להתפורר.

כעת מגיע השלב המכריע: אם בחרתם בגרסת המחבת, מחממים מעט חמאה במחבת על אש בינונית-גבוהה ומטגנים את הפרוסות 2-3 דקות מכל צד עד להזהבה יפה. אם בחרתם בגרסת התנור - המועדפת על רבים כי היא חוסכת זמן ומאמץ - מניחים את הפרוסות על תבנית מרופדת בנייר אפייה ומרוחה בחמאה או תרסיס שמן, ואופים ב-200 מעלות כ-10-12 דקות עד שהפרוסות זהובות ותפוחות.

התוצאה? פרוסות פרנץ' טוסט מושלמות עם ציפוי קראנצ'י מבחוץ ומרקם רך ונימוח מבפנים. ניצול חלה משבת הפך לארוחת בוקר מפנקת שהילדים פשוט יחסלו.

הגשה והשדרוגים

מגישים את הפרנץ' טוסט עם סירופ מייפל, אבקת סוכר או פירות טריים. אפשר גם להוסיף קצפת, קרם מסקרפונה או פירות יער מבושלים עם סוכר למי שרוצה להפוך את זה לארוחת בוקר חגיגית במיוחד. הילדים אוהבים במיוחד את הגרסה עם ממרח שוקולד או חמאת בוטנים.

המתכון הזה מוכיח שפעמים רבות הפתרונות הטובים ביותר הם גם הפשוטים ביותר. במקום לזרוק חלה משבת, אפשר להפוך אותה לארוחת בוקר מושלמת שכל המשפחה תבקש שוב ושוב. וכשאתם כבר במצב רוח של בישול מהיר וטעים, כדאי לנסות גם מתכונים נוספים שמתאימים לימי חול עמוסים.