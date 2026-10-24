מעצר בחברון ( דובר צה"ל )

רשות האוכלוסין וההגירה הרחיקה במהלך סוף השבוע 11 אזרחים זרים מישראל, לאחר שעוכבו על ידי כוחות הביטחון באזור חברון. הזרים, שהגיעו לישראל באשרת תייר, הפרו צו שטח צבאי סגור, סירבו להזדהות והפריעו לפעילות חיילי צה"ל במרחב.

על פי הנמסר מרשות האוכלוסין וההגירה, ה-11 הפרו למעשה את תנאי רשיון השהייה שניתן להם, והועברו לשימועים בטרם הרחקתם מישראל. עם סיום ההליך החוקי, בהובלת מינהל אכיפה וזרים ברשות, הורחקו האזרחים הזרים ליעדים שונים. אזרחים ממדינות שונות האזרחים הזרים שהורחקו הגיעו ממדינות שונות ברחבי העולם: ארצות הברית, הונגריה, איטליה, אוסטריה, אנגליה, גרמניה ואירלנד. כולם שהו בישראל באשרת תייר, אך על פי הרשות ניצלו את האשרה לצרכים שאינם תיירות. מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים באזור חברון בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועות אותרה צעירה בשנות ה-20 לחייה שנלקחה בכוח על ידי בני משפחתה והוכנסה לעיר חברון, במבצע משותף של המשטרה וצה"ל.

המקלע שנתפס בגוש עציון ( דוברות המשטרה )

פעילות אכיפה מתמשכת

רשות האוכלוסין וההגירה הבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות כנגד מי שמנצל את אשרת התייר שניתנה לו על ידי מדינת ישראל לצרכים שאינם תיירות, ובכך מפר את תנאי הרישיון. הרשות פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות הביטחון במרחב יהודה ושומרון.

בשבועות האחרונים הוגברה הפעילות נגד זרים המפרים את תנאי שהייתם בישראל. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות אף המליץ לאחרונה למנוע כניסתה של עיתונאית גרמנייה לישראל, לאחר שקראה במאמרים להטיל סנקציות על ישראל.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות שוטפת במרחב חברון ובכל יהודה ושומרון, תוך אכיפה קפדנית של צווים צבאיים ומניעת הפרעות לפעילות הכוחות.