בנק ישראל הוציא הערב (מוצאי שבת) הבהרה רשמית נוקבת בעקבות אמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לשימוש במטבעות קריפטו. ההודעה מבהירה כי מטבעות דיגיטליים אינם יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות בינלאומיות.

המהלך הבלתי שגרתי של בנק ישראל מגיע על רקע התבטאות של נתניהו שעוררה דיון ציבורי. ראש הממשלה התייחס לאפשרות השימוש במטבעות קריפטו בהקשר של עקיפת מגבלות כלכליות, דבר שעורר תגובה מיידית מהבנק המרכזי.

הבהרה חד משמעית מבנק ישראל

בהודעה הרשמית שפרסם בנק ישראל צוין במפורש: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות". ההבהרה מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר ישראל מתמודדת עם אתגרים כלכליים ובינלאומיים מורכבים.

בנק ישראל, שמשמש כרגולטור המרכזי של המערכת הפיננסית בישראל, הבהיר כי מטבעות דיגיטליים כפופים לאותן מגבלות ורגולציות כמו כל אמצעי תשלום אחר. המוסד הכלכלי הדגיש כי ניסיון לעקוף סנקציות באמצעות קריפטו עלול להוביל להשלכות משפטיות ובינלאומיות חמורות.

התגובה המהירה של בנק ישראל משקפת את הרגישות הגבוהה בנושא. בשנים האחרונות, מטבעות קריפטו הפכו לנושא מרכזי בדיון הציבורי והכלכלי, כאשר גופי רגולציה ברחבי העולם מנסים למצוא את האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין שמירה על יציבות פיננסית ועמידה בחוקים בינלאומיים.