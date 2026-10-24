גשום וסוער; רוחות, ברד ורעמים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע יסמן את תחילתו של החורף. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויירדו גשמים עזים מלווים בסופות רעמים, רוחות חזקות וברד. צפי לשטפונות בנחלים.
יום ראשון: מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. תורגש הקלה בעומסי החום.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן ייעשו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו משמעותית בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה וילווו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.
יום רביעי: מעונן חלקית. ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בכל רחבי הארץ יוסיפו לרדת גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות. חשש קל לשיטפנות בנחלי ים המלח והערבה.