מעיין אדם חשפה את שם בנה - והוא אחד הנדירים בישראל

מגישת הטלוויזיה והמשפיענית מעיין אדם שיתפה הערב (מוצ"ש) את עוקביה באינסטגרם בשם שבחרה לבנה שנולד לאחרונה: עיתו.

בפוסט מרגש ומלא ברגש, העלתה אדם ציטוט מתוך ספר קהלת: ״אֶת הַכֹּל עָשָׂה יָפֶה בְעיתּוֹ, גַּם אֶת הָעֹלָם נָתַן בְּלִבָּם״, והסבירה את המשמעות העמוקה שעומדת מאחורי הבחירה בשם המיוחד. "ילד שלנו, הקיום שלך הוא הוכחה שכל דבר בא בזמן שלו, מתי שהטבע בוחר בו – בדיוק ובהגיון," כתבה אדם.

אדם שיתפה על ההפתעה והציפייה שליוו את הדרך ללידתו: "כשגילינו שאנחנו בהריון, עם בן שכל כך רצינו, נגד כל הסיכויים ובראשיתו של הליך פונדקאות – הבנו שזה גדול מאיתנו, שאתה בחרת איך ומתי לבוא. כי כל דבר בעיתו. אינסוף פתגמים וציטוטים בתנ"ך ובשירים מקושטים במילה היפה הזו, שהופכת כל ציפייה לנסבלת, שנותנת כבוד לזמן."

היא סיימה את הדברים בתיאור רגע הלידה המרגש והחיבור לטבע ולתפילה: "הלידה הקסומה שלך הייתה מניפסט מופלא של טיימינג, ובשנייה שהגחת לאוויר העולם החל לרדת גשם... הבטנו אחד בשנייה מצומררים, חונקים דמעות ולא נותר ספק בליבנו: זה הזמן שלך, עיתו. לך תטרוף אותו. אנחנו מאחוריך, אוהבים תמיד, ומצטרפים לכל ההורים בישראל, בתפילה מאוד אישית. יותר מזה אנחנו לא צריכים".