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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הזמרת ריי

רייצ'ל אגתה קין חוגגת 29: מפריצה ככותבת צללים לביונסה ועד השיא ההיסטורי בפרסי ה-BRIT והמקום הראשון בגלגלצ — 10 עובדות על אחת הזמרות הכי מבריקות במוזיקה העולמית

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הזמרת ריי (שאטרסטוק)

הזמרת הבריטית ריי (RAYE) מציינת יום הולדת, וזו הזדמנות מעולה להכיר מקרוב את אחת מהיוצרות והזמרות הכי מרתקות, שנונות ומוכשרות שפועלות כיום במוזיקה העולמית.

הנה 10 עובדות שחובה להכיר עליה:

  1. השם שמאחורי הבמה: שמה האמיתי הוא רייצ'ל אגתה קין (Rachel Agatha Keen). את שם הבמה RAYE היא אימצה עוד בתחילת דרכה המוזיקלית.
  2. הפריצה הגדולה כמובילה מצעדים בישראל: הלהיט שלה, "WHERE IS MY HUSBAND!", כבש בסערה את תחנות הרדיו בישראל והעפיל עד למקום הראשון במצעד הבינלאומי של גלגלצ.
  3. המאבק והיציאה לעצמאות: ריי הייתה חתומה במשך שנים בחברת התקליטים הענקית Polydor, אך החברה מנעה ממנה להוציא אלבום בכורה מלא. ב-2021 היא שברה שתיקה, שיתפה את התסכול ברשתות החברתיות, נפרדה מהלייבל ויצאה לדרך עצמאית כיוצרת בלתי תלויה.
  4. שיא היסטורי בפרסי ה-BRIT: בטקס פרסי ה-BRIT של 2024, ריי עשתה היסטוריה כשהייתה מועמדת ל-7 פרסים וזכתה ב-6 מתוכם בערב אחד (כולל "אלבום השנה" ו"אמן השנה") — השיא הגבוה ביותר לאמן בודד בתולדות הטקס.
  5. כותבת להיטים לענקיות הפופ: עוד לפני שפרצה בזכות עצמה, ריי הייתה אחת הכותבות המבוקשות בתעשייה וכתבה שירים לכוכבות ענק כמו ביונסה, ג'ניפר לופז, ג'ון ליג'נד, אלי גולדינג וליטל מיקס.
  6. הלהיט שהפך אותה לתופעה עולמית: השיר "Escapism" (בשיתוף 070 Shake) הפך לויראלי בטיקטוק, טיפס למקום הראשון במצעד הסינגלים הבריטי והיה לשיר הראשון שלה שנכנס למצעד ה-Billboard Hot 100 האמריקאי.
  7. שורשים מוזיקליים עשירים: היא נולדה בלונדון למשפחה מוזיקלית — אביה ואנשי משפחתה היו מעורבים במוזיקה בכנסייה, מה שהשפיע עמוקות על היכולות הווקאליות והזיקה שלה לגוספל, ג'אז ו-R&B.
  8. למדה בבית הספר של הכוכבים: ריי למדה בבית הספר היוקרתי BRIT School לעמנויות הבמה (ממנו יצאו גם אדל, איימי ויינהאוס ואלן ווקר), אך החליטה לפרוש בגיל 17 כדי להתמקד באופן טוטאלי בקריירה המוזיקלית שלה.
  9. אלבום בכורה של פעם בחיים: אלבום הבכורה העצמאי שלה, My 21st Century Blues, יצא ב-2023 וזכה לשבחים מקיר לקיר. האלבום עוסק בנושאים מורכבים כמו התמודדות עם טראומות, דימוי גוף, התמכרויות והחוויות שלה בתעשיית המוזיקה.
  10. זכתה בפרס Ivor Novello היוקרתי: עוד בטרם אלבום הבכורה שלה, העבירה האקדמיה הבריטית ליוצרים לריי את פרס Ivor Novello כהוקרה על כישרון הכתיבה היוצא דופן שלה.
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