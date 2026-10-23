דובר צה"ל: עדכון חשוב לימים הקרובים

( דובר צה"ל )

דובר צה"ל הודיע כי בתחילת השבוע הבא יתקיים תרגיל צבאי נרחב במרחב הצפון והמרכז, במטרה לבחון ולשפר את מוכנות הכוחות לתרחישי הסלמה והגנה רב-זירתית.

התרגיל יחל ביום ראשון ויסתיים ביום שני, ושתתף בו זרוע האוויר לצד ארבע אוגדות מרכזיות: אוגדה 210 בפיקוד הצפון, ואוגדת יהודה ושומרון, אוגדה 98 ואוגדה 96 בפיקוד המרכז. במהלך ימי האימון תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וציוד צבאי, לצד תנועה מוגברת של כלי טיס במרחב. מטרת התרגיל היא תרגול וחיזוק מענה ההגנה הרב-זירתי בגבולות והיערכות למעבר מהיר לשגרה חירום והסלמה. במסגרת האימון יתרגלו הלוחמים מגוון תרחישים קיצוניים, הכוללים תרגול מתקפת פתע ואירועי חדירה לשטח מדינת ישראל – הן מהאוויר והן מהיבשה.

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בצה"ל מדגישים כי האימון מתקיים כחלק משמירה רציפה על רמת הכוננות, מימוש יכולת ההגנה על היישובים ומיצוי היכולות האוויריות לטובת המרחב. כמו כן, במסגרת התרגיל מיושמים לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה.

בדובר צה"ל מבהירים כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2026 של אגף המבצעים, ומהווה חלק מתהליך מתמשך של חיזוק הכשירות המבצעית. עוד הדגישו בצבא כי אין חשש לאירוע ביטחוני.