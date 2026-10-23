ברוך דיין האמת: הרבנות הראשית מודיעה על פטירתו של ר׳ יהודה כהן 

הרבנות הראשית לישראל מודיעה בצער רב על פטירתו של ר׳ יהודה כהן ז"ל, אשר כיהן כמנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, והקדיש שנים רבות מחייו לעשייה ציבורית ולמען שירותי הדת תחילה כיו"ר מועצה דתית וכמנכ״ל הרבנות הראשית לישראל.

יהודה ז"ל היה איש עשייה ומסירות, שפעל לאורך השנים בנאמנות ובתחושת שליחות למען הרבנות הראשית לישראל, רבניה ועובדיה, ולמען כלל הציבור. בעבודתו ראה שליחות של ממש, ופעל בכל כוחו לחיזוק מעמדה וביצורה של הרבנות הראשית ולהרמת קרן התורה.

הרבנות הראשית לישראל מבכה את לכתו ומשתתפת בצערם הכבד של בני משפחתו, ומבקשת לנחמם בשעה קשה זו.

השי"ת ינחם את המשפחה היקרה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.