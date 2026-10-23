הכלים בשטח: סמוטריץ' מלווה הריסות בתים בזירת הפיגוע 

השר סמוטריץ' הצטרף לכוחות המנהל האזרחי בשטח, ומפקח על פעולות ההריסה המיידיות עליהן הורה בעקבות פיגוע הירי הקטלני במרחב חברון בו נפלו שני חיילי צה"ל. סמוטריץ' הודיע כי יחלו פעולות הריסה מיידיות וכי תינקט יד קשה באופן חסר תקדים כנגד הטרור.

סמוטריץ' הודיע בזירת הפיגוע כי הנחה מתוקף תפקידו כשר במשרד הביטחון על שורה של פעולות הריסה נרחבות ומיידיות, כחלק מתגובה ראשונית למתקפה הקטלנית: "חלק מיצירת ההרתעה וגביית המחיר על ההתקלות הקשה היום באזור חברון. אני נתתי הנחיה לבצע אכיפה שורה של הריסות של מבנים לא חוקיים, בתיאום עם הצבא, עם המנהל האזרחי. אנחנו פה כבר עם הכלים בשטח, אנחנו מעבירים מסר חד משמעי לאויבים שלנו. אם אתם תתעסקו איתנו אנחנו נגבה מכם מחירים כואבים מאוד מאוד".

בנוסף הסביר כי בתגובה לפיגוע אושרו היום מספר נקודות התיישבות: "אנחנו השארנו היום ארבע חוויות נוספות שהיינו לושטח באזור דרום חברון, ממשיכים גם באסוב טוב, אבל גם בסורמרה".

הודה לגיבוי של דרגי השטח על שיתוף הפעולה והעבודה המסורה: "אני מבקש להודות לאלוף הפיקוד, למנהל האזרחי, למנהל אזרחי יהודה ושומרון, לכל אנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי שעובדים כאן היום ביום שישי".

והבהיר כי זו רק התחלת גביית המחיר: "עד שבת אנחנו נוריד כאן לא מעט מבנים ויהיה ברור שלטרור שפוגע באזרחי ישראל יש מחיר כבד מאוד. זו רק ההתחלה, אנחנו סיקמנו פה גם עם ראש הממשלה ושר הביטחון שמתאימים עכשיו את האזור הזה ואזורים רבים אחרים, לרכז עכשיו מאמץ לגבות מחיר וליצור הרתעה. דם יהודי אינו הפקר".