פיגוע קטלני גם בירדן: לפחות 7 נהרגו במתקפה על כנסייה

כנסייה בירדן ( צילום: ללא קרדיט )

זוג חמושים חדר לפני זמן קצר לכנסייה בעיירה כרכ, על גבולה המערבי של ירדן, ופתחו בירי אוטומטית לתוך קהל המתפללים, הרוגים ופצועים רבים במקום.

מגורמים בעלי היכרות עם הזירה נמסר כי החמושים נכנסו לכנסייה במהלך תפילות יום השישי ופתחו באש כאשר מרבית המתפללים היו עם הגב אליהם. השניים ביצעו ירי כבד למשך מספר רגעים, ואז נמלטו מהמקום במהרה. תיעודים המופצים מזירת הפיגוע מציגים תמונות קשות של הרוגים ופצועים רבים שרועים מדממים על הקרקע לאחר הירי הרצחני.

ממשרד ביטחון הפנים הירדני נמסר: "שני גורמים לא מוכרים פתחו בירי בתוך כנסייה במחוז כרכ, ופצוע והרגו מספר אזרחים, הפרטים בבדיקה וחקירה נפתחה".

על פי דיווח באחד מהערוצים הממלכתיים של ירדן, המתקפה בוצעה במהלך תפילות אבלות שבוצעו במקום כחלק מטקס לוויה, וכי ייתכן והתוקפים היו בעלי קשרים לארגון דאע"ש.