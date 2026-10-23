4 ימים לבחירות: המפלגה החרדית הודיעה על פרישה

( יונתן זינדל / פלאש90 )

התפתחות משמעותית בגוש הימין ארבעה ימים בלבד לפני פתיחת הקלפיות: מפלגת אח"י, בראשות הרב חיים יוסף דוד אברג'ל מנתיבות, הודיעה היום (שישי) על פרישתה מהמרוץ לכנסת. המהלך יצא לפועל לאחר שבימים האחרונים הוביל שר החינוך יואב קיש, לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, משא ומתן אינטנסיבי מול ראשי התנועה כדי למנוע אובדן קולות בגוש. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בפגישה מכרעת שהתקיימה היום הושגה ההסכמה הסופית על פרישת התנועה מההתמודדות בבחירות. בפגישה השתתפו השר יואב קיש, הרב אברג'ל, הרב הראשי לישראל לשעבר שלמה משה עמאר, ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, ראש עיריית אופקים איציק דנינו ועו"ד ליאור קצב. במסגרת ההבנות סוכם כי הנושאים המרכזיים שהעלתה תנועת אח"י יקודמו באופן ישיר על ידי מפלגת הליכוד.

מלשכת שר החינוך יואב קיש נמסר: "זהו מהלך חשוב שמנע שריפת עשרות אלפי קולות מגוש הימין, שהייתה מסייעת להקמת ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט, יאיר גולן ועבאס".