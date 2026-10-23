דרמה פוליטית: יו"ר הציבור החרדי טוען להסתה מצד דגל התורה

לא פורש. לייטנר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, הגיש כעת תלונה רשמית במשטרת ישראל כנגד גורם בכיר בדגל התורה, בעקבות מה שתיאר כהסתה קשה, איומים ומסע רדיפה חמור כנגד המפלגה ותומכיה.

התלונה הוגשה בעקבות פרסום חריג שהפיץ מוטקה בלוי, איש "דגל התורה" הנושא בשורת תפקידים בכירים בסיעה ואיש חינוך מוכר. על פי הטענות, בלוי פרסם ברבים שמות וכתובות של חלק מפעילי מפלגת "הציבור החרדי", כינה אותם בשם "משפחות המורדים", ובכך לטענת הנהגת המפלגה – התיר את דמם של המזדהים עמה.

ההודעה שהופצה ( צילום: ללא קרדיט )