דרמה פוליטית: יו"ר הציבור החרדי טוען להסתה מצד דגל התורה

יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, מוטי לייטנר, הגיש כעת תלונה רשמית במשטרת ישראל כנגד גורם בכיר בדגל התורה, בעקבות מה שתיאר כהסתה קשה, איומים ומסע רדיפה חמור כנגד המפלגה ותומכיה.
התלונה הוגשה בעקבות פרסום חריג שהפיץ מוטקה בלוי, איש "דגל התורה" הנושא בשורת תפקידים בכירים בסיעה ואיש חינוך מוכר. על פי הטענות, בלוי פרסם ברבים שמות וכתובות של חלק מפעילי מפלגת "הציבור החרדי", כינה אותם בשם "משפחות המורדים", ובכך לטענת הנהגת המפלגה – התיר את דמם של המזדהים עמה.
בסביבת המפלגה מציינים כי האירועים חרגו מזמן מתחום השיח הפוליטי, ובשבועות האחרונים מדווח על גל רדיפה ממשי, הכולל לטענתם פגיעה בפרנסה, בילדי המשפחות ועוד.
מיושב ראש המפלגה נמסר: "לפני מספר דקות הגשתי תלונה במשטרת ישראל כנגד מוטקה בלוי, מי שמחזיק בשורת תפקידים בכירים בסיעת ׳דגל התורה׳, ואיש חינוך מוכר.
בלוי שהפיץ כתובות של פעילי המפלגה, תוך כינויים כ״מורדים״, התיר את דמם של כל חרדי וחרדית המזוהים עם מפלגת ׳הציבור החרדי׳. דבר שעלול להביא לנפגעים בגוף רחמנא ליצלן.
תומכים שלנו פוטרו מעבודתם. הורים לילדים טהורים קיבלו הודעות שילדיהם יועפו ממוסדות הלימוד, מכתבי איומים ונאצות נשלחים כל העת".
אמנם אני לא חרדי ויש דברים טובים אבל הימין וגם החרדים בצומת דרכים עכשיו לתקן את העולם? והאמת רואים פרסומות שלו בכל פינה מליונים נשפכו פה.