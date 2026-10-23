נתניהו מכריז מהשטח: הולכים לפעולה נרחבת ביו"ש, נפנה תושבים

ראש הממשלה נתניהו מגיב בתקיפות לפיגוע הקטלני בצומת יהודה, ראש הממשלה הגיע לחברון בעקבות הפיגוע והודיע על יציאה לפעולה בסדר גודל חסר תקדים לדבריו ביהודה ושומרון.

נתניהו הגיע כעת אל אזור חברון בעקבות הפיגוע הקשה והודיע על יציאה לפעולה רחבה מבעבר כנגד הטרור ביהודה ושומרון. ראש הממשלה הודיע כי מודל ריקון האוכלוסייה ממחנות הפליטים וטיהורם מתשתיות טרור באופן שיטתי יועתק כעת גם אל הערים הערביות ביו"ש.

ראש הממשלה מסר כי נבלם פיגוע משמעותי, שהתכנון המקורי שלו היה לזעזע את ישראל בעת הרגישה: "אנחנו התרענו לפני כמה שבועות על ניסיונות של אויבנו לפגוע בנו, באזרחינו ובחיילינו לקראת הבחירות. זה מה שניסו לעשות כאן. חיילי צה״ל בלמו את זה בגופם, וגם נפגעו. החיילים לא רק שעצרו את המחבלים, אלא גם הסתערו בגבורה וחיסלו אותם".

משם המשיך והכריז על הכוונה לצאת לפעולה אגרסיבית באופן תקדימי כנגד חברון ומרכזי הערים מהם הגיעו המחבלים: "אנחנו נפעל קודם כל להרוס את המקום הזה, לשנות את זה לחלוטין. אבל לעשות משהו שלא נעשה עד עכשיו - אנחנו הולכים ליישם את המודל המוצלח והתוקפני שעשינו במחנות הפליטים שהם בעצם מבצרי טרור. זה בדיוק מה שנעשה כאן בתוך שכונה בחברון שממנה יצאו המחבלים. אנחנו נפנה את התושבים, אנחנו נעבור בית בית, נוציא שם גם את כלי הנשק, וכל תשתיות הטרור יטופלו וייהרסו. במקביל אנחנו עושים כתר על העיר חברון וחלחול".

הוא המשיך והודיע כי גבולות הפעולה עוד לא נקבעו, אך כי יהיה מדובר בטיפול עומק בטרור: "אנחנו נשקול את הרחבת המודל הזה גם לערים אחרות. אנחנו ננקה את הבתים הבלתי חוקיים שלאורך הצירים בקצב מואץ. זה מאיים על כוחותינו".

בנוסף הסביר כי במידת הצורך, הדבר יורחב לעוד ערים ככל שהדבר יידרש: "אנחנו גם נבטיח דבר אחר - אנחנו ראינו, שר הביטחון ואני, פעולה של צה"ל רחבה מאוד ביהודה ושומרון כפי שלא נעשתה מאז מלחמת ששת הימים. צה"ל במוכנות לבצע אותה ואנחנו נקבע את העיתוי, אבל זה בדרך".

לבסוף, הבטיח ראש הממשלה כי לא יאפשרו את הרמת ראש מצד הטרור, וכי ימשיכו לחזק את ההתיישבות, אותה שיבח נתניהו על היותם קו הגנה: "בנוסף אני רוצה לומר מילה על המתיישבים הגיבורים שלנו. אתם עומדים בפרץ. אתם מופת לעם ישראל, אתם מופת למדינת ישראל. אנחנו הולכים להרוס את תשתיות הטרור ואנחנו הולכים לבנות את תשתיות ההתיישבות. למעלה ממאה יישובים חדשים שאנחנו בונים ומסדירים ממש כאן, ולא רק כאן. כמובן למעלה מ-100 חוות. נהרוס את תשתיות הטרור ונקים עוד ועוד יישובים".