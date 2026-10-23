הותר לפרסום: סמ"ר רון רויטמן וסמל יובל שי נפלו בפיגוע בצומת יהודה

דובר צה"ל מתיר לפרסום חדשות קשות, לוחמי צה"ל סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי נפלו בקרב בפיגוע הקטלני בצומת יהודה בכביש 35.

סמל ראשון רון יונתן רויטמן הי"ד היה בן 23 מאשקלון, לוחם בגדוד ארי של חטיבת החילוץ בפיקוד העורף והיה מפקד כיתה בגדוד.

סמל יובל שי סוילם היה בן 20 בנפילתו, מהוד השרון והיה לוחם בגדוד ארי של חטיבת החילוץ.

בנוסף לכך, צה"ל מאשר גם את דבר פציעתם של מספר חיילים בפיגוע, כאשר על פי דובר צה"ל לפחות שלושה חיילים נפצעו באופן קל ופונו לקבלת טיפול רפואי, כלל המשפחות עודכנו לפני דבר הפרסום.