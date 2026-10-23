מנו גבע חושף: האוכלוסיה שעלולה לשנות את הבחירות

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הסוקר מנו גבע התייחס אמש (חמישי) בתוכנית "דוח מצב" בערוץ 12, בהגשת ירון אברהם ועינב גלילי, לאפשרות שאחד הגושים הפוליטיים ישיג 61 מנדטים בבחירות. גבע הגדיר את האפשרות הזאת כתרחיש קיצוני, אך הצביע גם על קבוצת בוחרים גדולה שהתנהגותה ביום הבחירות עדיין אינה ידועה.

כשנשאל על האפשרות שאחד הצדדים יגיע ל-61 מנדטים, השיב גבע: "זה, זה תרחיש קיצון. ממש. ממש תרחיש קיצון". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות אלא שבהמשך דבריו העלה גבע נתון נוסף שעשוי להיות משמעותי לתוצאות הבחירות: כ-130 אלף בעלי זכות בחירה שעלו לישראל מרוסיה ומאוקראינה, בעיקר מאז שנת 2022. לדבריו, מדובר בקבוצת אוכלוסייה שהתנהגותה האלקטורלית עדיין אינה מוכרת דיה, ולכן קשה להעריך כיצד תשפיע על תוצאות הבחירות. "יש, יש עוד איזושהי אוכלוסייה מעניינת, שאלו אוכלוסייה של העולים מרוסיה ומאוקראינה בעיקר, כן? שעלו החל מ- שנת 2022. הם בערך 130 אלף בעלי זכות בחירה", אמר גבע.

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הסוקר הסביר כי השאלה המרכזית אינה רק מספר בעלי זכות הבחירה בקבוצה הזאת, אלא כמה מהם יגיעו בפועל לקלפיות.

"אנחנו לא יודעים כמה הם, כמה מהם יבואו להצביע", ציין.

גבע הוסיף כי גם לשינויים בשיעור ההצבעה הכללי עשויה להיות השפעה על חלוקת המנדטים בין המפלגות, וכי מדובר בגורם נוסף שקשה להעריך מראש.

בהמשך הדגיש כי קבוצת העולים שעליה דיבר היא מבחינתו נעלם במערכת הבחירות, משום שאין בידיו תמונה ברורה של דפוסי ההצבעה שלה.

"זאת אומרת, אוכלוסייה שאנחנו לא מכירים", הסביר גבע, והוסיף כי קשה לדגום אותה.