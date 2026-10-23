אירוע ירי סמוך לפריז: הרוג ומספר פצועים במקום

פרעות בצרפת ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

אדם אחד נהרג וארבעה נוספים נפצעו הבוקר (שישי) באירוע ירי בעיירה טראפס (Trappes), הסמוכה לפריז שבצרפת. על פי הדיווחים הראשוניים, חמוש פתח בירי ללא הבחנה מתוך רכב, לפני שנעצר על ידי כוחות המשטרה שהוזעקו למקום.

בתחילה דווח על הרוג ושלושה פצועים, אולם בהמשך אישר ראש ממשלת צרפת כי מספר הפצועים עומד על ארבעה. בשלב זה טרם התברר המניע לירי, והחשוד נמצא במשמורת המשטרה. ראש ממשלת צרפת התייחס לאירוע ואמר: "אירועים חמורים ביותר התרחשו זה עתה בטראפ (Trappes), שבמחוז איבלין (Yvelines). אדם אחד נהרג וארבעה נוספים נפצעו. החשוד נעצר והועבר למשמורת משטרתית". לדבריו, הרשויות בצרפת פועלות לטיפול באירוע, וכוחות הביטחון ואכיפת החוק גויסו לצורך כך.

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"כלל כוחות הביטחון ורשויות אכיפת החוק גויסו באופן מלא לטיפול באירוע. התביעה הלאומית למאבק בטרור הודיעה כי היא עוקבת אחר המצב. הרשויות המוסמכות ימסרו עדכונים בהמשך", הוסיף ראש הממשלה.

הודעת התביעה הלאומית למאבק בטרור כי היא עוקבת אחר ההתפתחויות אינה מהווה בשלב זה אישור לכך שהירי בוצע ממניע טרוריסטי.

לפי המידע שנמסר עד כה, החשוד נעצר והועבר למשמורת משטרתית. הרשויות טרם פרסמו פרטים על זהותו או על המניע שהוביל אותו לכאורה לפתוח באש.

בצרפת ממתינים כעת להודעות נוספות מצד גורמי החקירה והתביעה, שצפויים למסור פרטים נוספים על נסיבות הירי ועל החשד שנבדק.