העדה בתיקי נתניהו מודה: "אפילו השופטים היו המומים"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

ד"ר יפעת בן חי שגב, שהעידה מטעם התביעה בתיק 4000, טוענת כי עדות מנדלבליט חשפה התנהלות שנבעה ממניעים פוליטיים, ומסבירה מדוע לדעתה יש מקום להגנה מן הצדק.

ד"ר יפעת בן חי שגב, עדת התביעה בתיק 4000 במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתחה היום (שישי) ביקורת חריפה על התנהלות מערכת אכיפת החוק במסגרת המשפט. בריאיון לאלי ציפורי בגלי ישראל טענה כי במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, נחשפה לדבריה התנהלות שנועדה להביא לשינוי פוליטי. "משפט אחרי משפט נחשף פה הסיפור כולו: איך מערכת שהונעה ממוטיבציות פוליטיות קשרה קשר עם גורמים בתקשורת כדי לבצע שינוי פוליטי", אמרה בן חי שגב. בדבריה התייחסה גם למנדלבליט ולתובעת במשפט נתניהו, יהודית תירוש, וטענה כי השניים לא הכחישו את הדברים שעלו במהלך הדיון. "עומד שם מנדלבליט, עומדת שם יהודית תירוש - ולא מכחישים", אמרה. אחת הטענות הבולטות שהעלתה בן חי שגב נגעה לתגובתם של השופטים במהלך הדיון. לדבריה, היא עקבה אחר תגובותיהם והתרשמה כי גם הם הופתעו מהדברים שנשמעו באולם. "הסתכלתי כל הזמן על השופטים, והם היו המומים לא פחות מהאנשים שישבו באולם. השופטים פשוט לא ידעו את נפשם", טענה. חשוב להדגיש כי מדובר בהתרשמותה האישית של בן חי שגב מתגובת השופטים, ולא בקביעה או בעמדה רשמית שהביע בית המשפט.

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בהמשך הריאיון התייחסה בן חי שגב גם להשלכות האפשריות של הדברים על המשך המשפט, והעלתה את האפשרות להחיל את דוקטרינת ההגנה מן הצדק.

"נקלענו לסיטואציה שאני לא רואה בה אופציה אחרת מלבד הגנה מן הצדק", אמרה.

הגנה מן הצדק היא טענה משפטית שבמסגרתה נאשם יכול לבקש מבית המשפט סעד בשל פגם חמור בהתנהלות הרשויות בהליך הפלילי. בן חי שגב סבורה כי הדברים שנחשפו, לטענתה, מצדיקים את השימוש בטענה זו במשפט נתניהו.

עם זאת, הדברים שהשמיעה הם עמדתה ביחס להתנהלות המשפט, ואין בהם כדי להעיד שבית המשפט אימץ את טענותיה או קבע כי מערכת אכיפת החוק פעלה ממניעים פוליטיים.