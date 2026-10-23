השופט סולברג בהחלטה דרמטית על ערוץ 14

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (שישי) עתירה שביקשה לאסור על ערוץ 14 לארח מועמדים לכנסת עד לסיום הבחירות. העתירה הוגשה על ידי ארגון "זולת" ו"התנועה לרגולציה הוגנת", שטענו כי בערוץ מתארחים מועמדים ממפלגות הימין בלבד וכי הופעותיהם מהוות תעמולת בחירות אסורה.

במרכז העתירה עמד סעיף 5 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), הקובע כי במהלך 60 הימים שלפני הבחירות אסורה תעמולת בחירות בטלוויזיה וברדיו, למעט תשדירי התעמולה המותרים בחוק.

העותרים טענו כי בערוץ 14 מתארחים רק מועמדים מטעם מפלגות הימין, וכי הדבר עומד בניגוד לחובת השוויון המהותי בהצגת דעות בשידורים, חובה המשפיעה על השאלה האם תוכן מסוים נחשב לתעמולת בחירות.

אלא שסולברג דחה את הטענות והבהיר כי חובת השוויון המהותי אינה מחייבת בהכרח הופעה בפועל של מועמדים מכל המפלגות, אלא מתן הזדמנות נאותה וסבירה לרשימות ולמועמדים השונים.

בהחלטתו ציין השופט כי ערוץ 14 הציג פניות חוזרות לנציגי מפלגות נוספות, אולם אלה סירבו להתארח בשידוריו.

במסגרת הדיון נטען כי מועמדים ממפלגות מסוימות עלולים להיחשף לריאיון "עוין" אם יגיעו לערוץ. סולברג ציין כי לא הוצגו ראיות לטענה זו, והוסיף כי ממילא ניתן לטעון שריאיון ביקורתי הוא חלק ממהותו של ריאיון עיתונאי.

טענה נוספת שהעלו העותרים הייתה כי יש לבחון את התוצאה בפועל, כלומר האם מופיעים בערוץ מועמדים מכל הצדדים הפוליטיים.

גם את הגישה הזאת דחה סולברג. לדבריו, אימוץ מבחן התוצאה עלול לאפשר לנציגי גוש פוליטי להחרים ערוץ המזוהה בעיניהם עם הצד השני, ובכך להביא למצב שבו נאסר על אותו ערוץ לארח פוליטיקאים.