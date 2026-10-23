דרמה במשפחת בוזגלו: אחד האחים נעצר בחשד לתקיפה בת זוגו

הבוזגלוס ( צילום: רפי דלויה )

כוכב הריאליטי וכדורגלן העבר אוהד בוזגלו הוא החשוד בתקיפת בת זוגו, כך פורסם היום (שישי) בוואלה. בוזגלו ואישה המתגוררת עמו נעצרו בחשד לתקיפה הדדית, לאחר שהאישה הזעיקה את המשטרה לביתם בבת ים. בשיחה עם וואלה הכחיש בוזגלו כי השניים מנהלים קשר זוגי.

על פי הדיווח של הודיה רן בוואלה, האירוע התרחש ביום שלישי, בסביבות השעה 00:30 בלילה. האישה היא שהתקשרה למשטרה והזעיקה ניידת לבית שבו היא מתגוררת עם בוזגלו. בעקבות הקריאה הגיעו שוטרים למקום, ובהמשך נעצרו השניים ונלקחו לחקירה בחשד למעורבות באירוע. החשד שנבדק הוא לתקיפה הדדית, כאשר גם בוזגלו וגם האישה נחקרו בעקבות המקרה. אלא שבשיחה עם וואלה הציג בוזגלו גרסה שונה בנוגע למערכת היחסים בין השניים. לדבריו, האישה אינה בת זוגו, אלא חברתו הטובה, והיא מתגוררת עמו כבר שנים. בוזגלו טען כי התנהגותה של האישה היא שהובילה להגעת השוטרים לביתם. הוא התייחס גם לחקירה המשטרתית וטען כי לאחר שנבדקו הדברים, התבררה התמונה המלאה של האירוע.

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"תשאלו וחקרו ולשמחתי הבינו את התמונה האמיתית הנכונה כפי שהיא וכמובן האירוע הסתיים והכל בסדר איתנו", מסר בוזגלו לוואלה.

בהמשך דבריו ביקש להבהיר כי למרות האירוע והחקירה המשטרתית, הקשר האישי בין השניים נמשך. "היא תמשיך להיות החברה הכי טובה שלי לנצח", אמר.

לפי הדיווח, שני המעורבים נעצרו ונחקרו בחשד לתקיפה הדדית. לצד זאת, בוזגלו מכחיש כי מדובר בבת זוגו וטוען שהאירוע הסתיים וכי היחסים ביניהם תקינים.