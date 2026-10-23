ועדת הבחירות המרכזית פרסמה היום (שישי) הבהרה בעקבות טענה המופצת ברשת, שלפיה הבוחרים נדרשים לבדוק שמעטפת ההצבעה שקיבלו חתומה בידי שני מזכירי קלפי. בוועדה מדגישים כי מדובר בטענה שאינה נכונה וכי הבוחרים יכולים להצביע כרגיל, ללא צורך בבדיקת החתימות בעצמם.

בהודעת הוועדה נמסר כי מזכיר ועדת הקלפי אחראי לבדוק את המעטפה לפני מסירתה לבוחר ולוודא שהיא תקינה וחתומה כנדרש. לפיכך, הבוחר אינו נדרש לבצע בדיקה נוספת של החתימות על המעטפה שקיבל.

עוד הבהירו בוועדת הבחירות כי בניגוד לטענה שהופצה, מי שאמורים לחתום על מעטפות ההצבעה הם שני חברי ועדת קלפי, ולא שני מזכירים. החתימה על המעטפות מתבצעת מראש, במקבצים, ולא בנוכחות הבוחר בזמן מסירת המעטפה.

עם זאת, בוועדה ציינו כי התקנות מאפשרות גם מצבים שבהם הרכב ועדת הקלפי חסר. במקרה שבו פועל בקלפי חבר ועדה אחד בלבד, חתימתו מספיקה, ובלבד שהדבר מתועד בפרוטוקול.