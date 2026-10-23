4 ימים לבחירות: השופט סולברג במכה נוספת לנתניהו 

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (שישי) למפלגת הליכוד להסיר את כל שלטי החוצות שבהם מוצגים יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט וראשי רשימות נוספות לצד חברי הכנסת מנסור עבאס ואחמד טיבי. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה מפלגת ישר, בטענה כי מדובר בתעמולת בחירות המפרה את הוראות החוק.

השלטים, שנתלו במקומות שונים ברחבי הארץ במסגרת קמפיין הבחירות של הליכוד, מציגים את ראשי המפלגות יחד עם עבאס וטיבי. על גבי השלטים מופיע כיתוב בערבית המציין כי מדובר בפרסום מטעם מפלגת הליכוד.

מפלגת ישר פנתה לוועדת הבחירות המרכזית וטענה כי השלטים מפרים כמה איסורים הקבועים בדיני תעמולת הבחירות. במסגרת העתירה ביקשה המפלגה להורות על הסרתם עוד לפני כניסת השבת.

בהחלטתו קבע סולברג כי השילוט עלול ליצור הטעיה בקרב הציבור באשר לקיומו של קשר פוליטי אפשרי בין מפלגת ישר לבין רשימות אחרות, שלטענת המפלגה אין לה קשר פוליטי עמן.

השופט התייחס גם לכיתוב בערבית המופיע על השלטים, וקבע כי אין בו כדי להסיר את החשש להטעיה. בנוסף, הכיתוב אינו ממלא את החובה החוקית לזהות את הגורם האחראי לפרסום תעמולת הבחירות.

הסיבה לכך, כפי שציין יו"ר ועדת הבחירות, היא שהשלטים הוצבו באזורים שבהם מרבית התושבים אינם דוברי ערבית, ולכן הכיתוב אינו מאפשר להם בהכרח להבין מי עומד מאחורי הפרסום.