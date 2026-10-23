השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב ליום הבחירות

( יוסי זמיר / פלאש90 )

מזג האוויר עשוי להשפיע על שיעור ההצבעה בקלפיות? השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (שישי) הודעה מיוחדת לקראת יום הבחירות שיחול ביום שלישי הקרוב, ומזהיר מפני ממטרים ושיטפונות באזורים נרחבים בארץ. על פי הודעת השירות המטאורולוגי, משעות הצהריים של יום שלישי צפוי לרדת גשם בנגב, בערבה ועד לאזור ים המלח. כתוצאה מפרק הגשם הזה, קיים חשש ממשי לשיטפונות בנחלי הדרום, והציבור נקרא לגלות ערנות ולהתרחק ממסלולי זרימה.

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במקביל, גשמים צפויים לרדת במהלך יום הבחירות גם באזורים נוספים בארץ, ובהם במרכז ובצפון. בשירות המטאורולוגי מבהירים כי באזורים אלו לא צפויות הצפות או שיטפונות.

לאחר סגירת הקלפיות, המערכת הגשמית צפויה להתגבר. בשירות המטאורולוגי מציינים כי מיד לאחר יום הבחירות צפוי להגיע גל גשם נוסף בעל אופי חורפי ומשמעותי הרבה יותר, וממליצים לציבור להמשיך ולהתעדכן בתחזיות בימים הקרובים.