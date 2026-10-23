600 ימי מילואים ואח שכול: זה הרבש"צ שנעצר בידי השב"כ

פנחס רן ( צילום: חוננו )

לאחר ימים שבהם נאסר לפרסם את זהותו, נחשף הבוקר (שישי), בעקבות הסרת צו איסור הפרסום לבקשת המשטרה, כי פנחס (חסי) רן, רבש"צ בגבעות איתמר ולוחם מילואים ותיק, הוא איש הביטחון שנעצר בידי השב"כ בעקבות אירוע ירי סמוך לכפר עקרבא בשומרון. במקביל, הוגש נגדו כתב אישום.

על פי גרסתו של רן, האירוע התרחש בעת שנסע ברכב שטח מסוג ריינג'ר יחד עם קצין נוסף במסגרת תפקידו. במהלך הנסיעה הגיח לעברם רכב ללא לוחיות רישוי, שלטענתם נסע לכיוונם באופן שנראה כניסיון דריסה. השניים קפצו הצידה כדי להימנע מפגיעה. רן טוען כי לאחר שהצליחו להיחלץ מהסכנה, ירה באוויר במטרה לעצור את הרכב, אולם הנהג נמלט לתוך הכפר. בעקבות האירוע נעצר רן בידי השב"כ, והוא מיוצג על ידי עורך הדין נתי רום מארגון חוננו.

פנחס רן ( צילום: חוננו )

רן הוא אחיו של רב סרן אור יוסף (אורוש) רן הי"ד, שנפל בקרב על קיבוץ כפר עזה ב-7 באוקטובר, לאחר שנלחם במחבלים וסייע בחילוץ תושבים. כל ששת הבנים במשפחת רן שירתו כלוחמים.

פנחס עצמו שירת כלוחם בגדוד 101 של חטיבת הצנחנים, ובמשך שנים ארוכות משרת במילואים בגדוד 697 של חטיבה 551. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל צבר יותר מ-600 ימי מילואים והשתתף בלחימה ברצועת עזה ובדרום לבנון.

בחודש ספטמבר האחרון נבחר לרבש"צ מצטיין על ידי מפקד חטיבת שומרון. בנוסף, זכה לתעודת הוקרה על שירותו לצד לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ביהודה ושומרון.

מאז מעצרו הועברו לבית המשפט מכתבי תמיכה מקצינים ומפקדים בכירים ששירתו לצדו. ד"ר רס"ן לימון אדם, סמג"ד גדוד 697 ומפקד הפלוגה המסייעת לשעבר, כתב: "פנחס מהווה דוגמה למקצועיות, רצינות, אחריות אישית ואנושיות".

בהמשך מכתבו התייחס גם להתנהלותו של רן לאחר נפילת אחיו: "כאשר שמע שאחיו אור רן ז”ל נפל בקרב בכפר עזה, סירב לעזוב את חבריו ליחידה".

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גם סא"ל במילואים צח אקשטיין, מפקד גדוד 697 לשעבר, התייחס לשירותו של רן: "פנחס המשיך להתנדב לשירות מילואים ולהתייצב לסבבי לחימה חוזרים, בלבנון ובעזה. פעם אחר פעם בחר להמשיך ולשאת בנטל ואף התנדב מעבר לנדרש".

רס"ב במילואים עמית ברק, קצין הניוד של הגדוד, תיאר את שירותו לצד רן במשימות מבצעיות, בין היתר בסיוע לסיירת גולני וליחידת המסתערבים ביהודה ושומרון.

את מכתבו לבית המשפט חתם ברק במילים: "אני מאחל לכל אחד שבאירוע קרבי או במצב מורכב אחר פנחס יהיה לצידו. הוא תמיד פעל בקור רוח, באחריות ובשיקול דעת".