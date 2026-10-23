אילה חסון תוקפת: "ברית המשרתים? אין גבול לצביעות"

אילה חסון ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

העיתונאית אילה חסון תקפה הבוקר (שישי) בחריפות את ראשי מפלגות האופוזיציה, והאשימה אותם בצביעות ובשתיקה מול התנהלות הפרקליטות הצבאית הראשית. בדברים שאמרה בתוכניתו של אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', פנתה חסון ישירות למנהיגי המחנה הנגדי בישורת האחרונה של מערכת הבחירות: "אני שואלת את ראשי האופוזיציה שרצים מאולפן לאולפן: אתם אומרים שאנחנו 'ברית המשרתים' – האם גיניתם את הפצ"רית שפגעה בחיילי צה"ל?".

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חסון מתחה ביקורת נוקבת גם על השיח בתקשורת סביב הנושא: "הרי מישהו מהם נשאל על הפצ"רית? אבל לא סתם נשאל בנימוס, דפקו לו על השולחן וביקשו תשובה? מה דעתך, גדי איזנקוט, על הפצ"רית? מה דעתך, נפתלי בנט, על הפצ"רית? על מה שהיא עשתה לחיילים, ככה אתם דואגים לחיילי צה"ל?".

בהמשך דבריה התייחסה חסון באופן ספציפי לחקירת הלוחמים בפרשת כוח 100: "חיילי כוח 100, הם לא משרתים בצה"ל? מפקד הכוח, רב-סרן בצנחנים, כרגע עושה מילואים! יש פה ציבורים שלמים שמוחרמים ומושתקים. אין גבול לצביעות".