בכירי 'עוצמה יהודית' לשעבר הודיעו: תומכים בבצלאל סמוטריץ'

( יונתן זינדל / פלאש90 )

בכירי מפלגת 'עוצמה יהודית' לשעבר, ד"ר מיכאל בן ארי וברוך מרזל, הודיעו היום (שישי) על תמיכתם הרשמית בשר האוצר ויו"ר מפלגת 'הציונות הדתית', בצלאל סמוטריץ'. בדבריו שיבח ד"ר מיכאל בן ארי את עמידותו של סמוטריץ' בצמתים פוליטיים קריטיים, והזכיר בפרט את עמדתו נגד הקמת ממשלה בהישענות על הסיעות הערביות: "הוא היחיד שעצר את אחד המהלכים האסוניים ביותר, כשתקע את הניסיון להקים ממשלה בהישענות על רע"מ", ציין בן ארי.

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לצידו, ברוך מרזל – שנמנע מלהצביע במערכת הבחירות הקודמת – הבהיר כי הפעם יגיע לקלפי כדי לשים את הפיתקא של 'הציונות הדתית'. מרזל שיבח את תפקודו של סמוטריץ' במשרד האוצר ואת מנהיגותו בשטח, והדגיש את תרומתו הכבירה לפיתוח ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בסביבתם של השניים הגדירו את פעילותו של סמוטריץ' בשנים האחרונות כ-"100% עשייה", והביעו תקווה כי התמיכה מצדם תביא לחיזוק שורות הימין לקראת יום הבוחר.