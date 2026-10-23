פרטים חדשים על הפיגוע הקשה

פרטים חדשים מתפרסמים הבוקר (שישי) מתחקיר ראשוני של פיגוע הירי שהתרחש מוקדם יותר סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. מנתונים מעודכנים מפורטים חמישה פצועים באירוע, בהם שניים שנפגעו באורח אנוש.

על פי התחקיר הראשוני, המחבלים הגיעו למקום באמצעות רכב בעל לוחית זיהוי ישראלית ותצפתו על החיילים לפני שפתחו באש. עוד עולה כי השניים ניצלו את תנאי מזג האוויר המורכבים באזור כדי להתקרב לפילבוקס הסמוך לצומת, משם ירו לעבר הכוחות.

מהממצאים בשטח עולה כי המחבלים תכננו לבצע פיגוע קשה ומכוון נגד אזרחים. הפיגוע נבלם בזכות מחסום ארעי שהציבו ואבטחו באותה עת לוחמי גדוד "ארי" של פיקוד העורף – שהיו בדיוק בתעסוקתם המבצעית הראשונה בגזרה.