הדסה בן ארי: "אני יודעת למי לא אצביע"

הדסה בן ארי ( דינה והב )

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי התייחסה הבוקר (שישי) לסערת הבחירות ולתחושות הקשות המלוות את הישורת האחרונה של הקמפיינים הפוליטיים, ובסטורי בחשבון האינסטגרם שלה שיתפה במסר מפויס ומאחד. "השבוע נלך לבחור", כתבה בן ארי. "יותר משאני יודעת למי אני אצביע, אני יודעת למי אני לא אצביע. אני מתעבת כל מה שרחוק מאמת (לא האמת שלי, אלא מה שנראה לי בסיסי ושפוי), ועדיין אני מזכירה לעצמי שאנחנו משפחה אחת". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בן ארי השוותה את המתח הציבורי והפוליטי ליחסים בתוך המשפחה: "לפעמים אני מתעבת התנהגות של אחד הילדים, ובמקום הזה אני אומרת לעצמי: הוא מבקש שאני אוהב אותו גם כשהוא רחוק מכל מה שאני מלמדת אותו. הוא מבקש אהבה ללא תנאים, ואני אתן לו את זה".

את דבריה חתמה בקריאה לאחדות ולסבלנות מוגברת בימים המתוחים שלפני יום הבוחר: "כי אהבה היא כל הסיפור בעולם הזה. בואו נאהב השבוע יותר מתמיד".