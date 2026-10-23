שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

שקמה ברסלר ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה לסקר המנדטים הדרמטי שפורסם הבוקר ב'מעריב', ומעריכה כי המערכת הפוליטית עומדת לפני תפנית דרמטית בישורת האחרונה של מערכת הבחירות.

ברשתות החברתיות התייחסה ברסלר להיחלשותו של גוש נתניהו בסקרים וכיוונה את דבריה לעבר המצביעים המתלבטים: "קואליציית הטבח וממשלת הבגידה קורסת מ-64 מנדטים לפחות מ-50", כתבה ברסלר. "המוני אנשים מבינים שחייבים שינוי דרמטי ועוד המונים עדיין לא החליטו. זה הזמן להגביר". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות דבריה של ברסלר מגיעים על רקע הנתונים שהציג סקר 'מעריב' האחרון לפני יום הבוחר, המצביע על התרחבות הפער בין המטות. לפי הסקר, גוש נתניהו יורד לשפל של 48 מנדטים בלבד, בעוד גוש איזנקוט מטפס ל-54 מנדטים.

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בחלוקת המנדטים הפנימית בסקר, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט הובילה עם 21 מנדטים, כשאחריה הליכוד שנחלשה ל-19 מנדטים בלבד. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט הגיעה ל-15 מנדטים, 'הדמוקרטים' ל-10 מנדטים, ו'הרשימה המשותפת' ל-9 מנדטים.

מפלגות ש"ס וישראל ביתנו קיבלו 8 מנדטים כל אחת; יהדות התורה, עוצמה יהודית ואיחוד הציונות הדתית וזהות זכו ל-7 מנדטים כל אחת. רע"ם קיבלה 5 מנדטים, ואיחוד המילואימניקים והכלכלית עבר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. במקביל, מפלגתו של עופר וינטר, 'עמך ישראל', נותרה מתחת לאחוז החסימה.