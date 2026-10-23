סקר מנדטים: בנט מזנק; גוש נתניהו בצרות

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של אתר 'מעריב' מציג הגדלה של הפער בין הגושים, כאשר גוש נתניהו נחלש ל-48 מנדטים בלבד לעומת 54 מנדטים לגוש איזנקוט.

על פי הנתונים, מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט מובילה את מפת המנדטים עם 21 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו יורדת ל-19 מנדטים בלבד. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה להציג כוח משמעותי ומגיעה ל-15 מנדטים. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בגזרת המפלגות הנוספות, 'הדמוקרטים' מקבלת 10 מנדטים, 'הרשימה המשותפת' מגיעה ל-9 מנדטים, וסיעות 'ש"ס' ו'ישראל ביתנו' זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. שלוש מפלגות מגיעות לנתון זהה של 7 מנדטים: 'יהדות התורה', 'עוצמה יהודית', ואיחוד 'הציונות הדתית + זהות'. את רשימת העוברות סוגרות מפלגת רע"ם עם 5 מנדטים, ואיחוד 'המילואימניקים + הכלכלית' שעובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

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מנגד, מספר מפלגות נותרות מתחת לאחוז החסימה ולא מצליחות להיכנס לכנסת, ובהן מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, מפלגת 'הציבור החרדי', ומפלגת 'נועם לישראל'.

בחלוקת הגושים הכללית, מציג הסקר 54 מנדטים לגוש איזנקוט לעומת 48 מנדטים בלבד לגוש נתניהו. המפלגות הערביות מגיעות יחד ל-14 מנדטים (9 לרשימה המשותפת ו-5 לרע"ם). מפלגת המילואימניקים - הכלכלית - 4 מנדטים.