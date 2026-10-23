5 פצועים בפיגוע ירי בצומת יהודה; שניים מהם אנוש

פיגוע ירי התרחש הבוקר (שישי) סמוך לצומת יהודה שבמרחב חטיבת יהודה. על פי הדיווחים, מחבלים פתחו באש באזור, וכוחות גדולים של צה"ל וצוותי רפואה קפצו לנקודה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני פצועים, בהם פצוע אחד מחוסר הכרה ופצוע נוסף במצב קל.

עוד באותו נושא צה"ל מאשר: חוסל בכיר במנגנון הביטחון הכללי של חמאס בעזה חדשות סרוגים

מדוברות צה"ל נמסר כי בעקבות דיווח ראשוני על האירוע, פתחו כוחות הביטחון במרדף וביצעו חסימות במרחב. זמן קצר לאחר מכן עדכן דובר צה"ל כי שני המחבלים שביצעו את הפיגוע חוסלו בשטח.

כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות נרחבות במרחב למניעת איומים נוספים, ובמקביל הוטל כתר על מספר כפרים באזור.